Erfolgreich an der Flinte

Viernheim. Auch nach zwei Jahren mit einem eingeschränkten Trainingsprogramm haben die Schützen des SSV Viernheim das Schießen nicht verlernt. Bei der hessischen Landesmeisterschaft waren 26 Schützen für die Disziplinen Vorderlader Perkussionsflinte und Vorderlader Steinschlossflinte angetreten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Günther Kühlwein, Jürgen Köhler und Hansjörg Obenauer sind Namen, die man in Schützenkreisen seit langem kennt und buchstäblich seit Jahrzehnten immer wieder auf den Siegertreppchen wiederfindet. Aber auch ihre Vereinskameraden haben wieder einmal gezeigt, dass sie gut mit der Flinte umgehen können.

So gewann die erste Mannschaft des SSV Viernheim mit 59 Treffern vor dem Fürther SV (56 Treffer) die Mannschaftswertung mit der Perkussionsflinte in der offenen Klasse. Der dritte Platz ging an die zweite Mannschaft des SSV Viernheim mit 53 Treffern. In der Einzelwertung wurden die ersten drei Plätze von Viernheimer Schützen belegt. Die Entscheidung war knapp. Peter Horneff unterlag seinem Vereinskameraden Hansjörg Obenauer im Stechen.

Die Ergebnisse im Einzelnen: Auf Platz eins war Hansjörg Obenauer (Viernheim) mit 22/5 Treffer. Zweiter wurde Peter Horneff (Viernheim) mit 22/3 Treffer und Dritter wurde Gerhard Lang (Viernheim) mit 21 Treffern.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit der Steinschlossflinte ergab sich ein ähnliches Bild, was die Mannschaftswertung angeht. Hier führte wiederum die erste Mannschaft des SSV Viernheims mit 59 Treffern vor den Schützen aus dem Fürther SV (35 Treffer). Auch hier ging der dritte Platz an die zweite Mannschaft aus Viernheim (34 Treffer).

Viernheimer auf dem Treppchen

Auch in der Einzelwertung standen nur Viernheimer auf dem Treppchen: Günther Kühlwein (Viernheim) wurde mit 22 Treffern erster. Knapp dahinter lag Jürgen Köhler (Viernheim) mit 19 Treffern auf dem zweiten Platz. Dritter wurde Gerhard Lang (Viernheim), der ebenfalls mit 19 Treffern Bronze holte. Nach diesem Erfolg können die Viernheimer Schützen zuversichtlich auf die nächsten Herausforderungen blicken und werden das Training für die Deutsche Meisterschaft aufnehmen. Der Verein dankt den Schützen für ihren Erfolg und drückt ihnen für ihre nächsten Ziele fest die Daumen. JR