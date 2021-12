Erfahrungen gesammelt

Viernheim. Im November traf sich die Kickbox Jugend in Budva (Montenegro) zu den Jugend- Europameisterschaften der WAKO im Kickboxen. Delayne Dechant war die einzige Kämpferin vom Viernheimer Kampfsportteam Body Attack, die der Bundestrainer berufen hatte. Delayne wurde nominiert, da sie gute Referenzen aufweisen konnte: Deutsche Meisterin sowie zwei Silbermedaillen bei den Word Cups in Ungarn und Belgien.

Delayne war konditionell, technisch und taktisch gut vom elterlichen Trainerteam Dirk und Danny Dechant eingestellt worden. In ihrem ersten Kampf wartete eine sehr starke Norwegerin auf sie. Die erste Runde wurde von beiden sehr verhalten angegangen. Gegenseitiges Abtasten sowie defensives Kämpfen standen im Vordergrund. In der zweiten Runde kam die Norwegerin besser in den Kampf und so konnte sie sich einen leichten Vorsprung herausarbeiten. In der dritten und entscheidenden Runde konnte Delayne etwas aufholen, aber es langte nicht, um den Kampf zu drehen. Somit konnte die Norwegerin diesen für sich entscheiden und kam verdient eine Runde weiter. Delayne kam an diesem Tag nicht in ihren Kampf und konnte nicht ihr volles Können zeigen.

Trotzdem waren die Trainer der Nationalmannschaft mit der Leistung der Sportlerin vom Kampfsportteam Body Attack bei ihrer ersten Europameisterschaft sehr zufrieden. Sie wurde sehr gelobt und ihr stünde eine erfolgreiche Zukunft voraus. Schon 2022 warten die Weltmeisterschaften auf Delayne. red