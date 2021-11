Ereignisreiches Wochenende

Viernheim. Volles Programm für die Fußballjunioren des TSV Amicitia – bis auf die spielfreien C1-Junioren sind alle Teams im Einsatz.

Den Auftakt machen um 10 Uhr die D1-Junioren an der Lorscher Straße. Gegner der blau-grünen Jungs ist die SG Hemsbach. Ebenfalls ein Heimspiel haben die A-Junioren. Um 14.30 Uhr wird im Waldstadion das Spiel gegen SpVgg Durlach-Aue angepfiffen. Der souveräne Tabellenführer der Verbandsliga hat ein Team aus der unteren Tabellenhälfte zu Gast und will seinen Vorsprung ausbauen. Das Duell der beiden Vereine findet auch in der B-Junioren-Verbandsliga statt. Gespielt aber bei der SpVgg Durlach-Aue, Anpfiff ist um 17 Uhr. Auch die C2-Junioren spielen auswärts, sie sind um 16.30 Uhr beim SSV Vogelstang am Ball. Abgerundet wird der Spieltag am Sonntag von der Begegnung der D2-Junioren. Um 10.30 Uhr empfangen sie an der Lorscher Straße den ASV Feudenheim.

Nach einer Spielpause finden auch wieder die Spieltage der E-Junioren statt. Die E3-Junioren sind heute ab 9.30 Uhr in Ketsch gefordert und spielen gegen SV Rohrhof 2, Spvgg 06 Ketsch 2, DJK Feudenheim 3 und die SG Viernheim. Die E1-Junioren sind in Plankstadt zu Gast und treffen ab 10 Uhr auf FV Leutershausen, ASV Feudenheim, TSG 1862/09 Weinheim 2 und Gastgeber TSG/Eintracht Plankstadt. Die E4-Junioren fahren zum SC Pfingstberg und haben es dort ab 10.30 Uhr mit Spvgg 07 Mannheim 3, DJK Feudenheim 4, SV Schriesheim 2, SSV Vogelstang 2 sowie SC Pfingstberg-Hochstätt 3 zu tun. Auf dem Gelände von 07 Mannheim messen sich ab 11.30 Uhr die E2-Junioren mit den Jungs des SC 1910 Käfertal 2, Spvgg 07 Mannheim 2, SC Pfingstberg-Hochstätt 2 und TSV Neckarau 1. su