Enttäuschung über Runden-Aus

Viernheim. Gewonnen und doch verloren: Die Handballherren des TSV Amicitia holten sich im Rückspiel des Halbfinals einen 25:24-Erfolg gegen den TV Knielingen. Das war zu wenig, um den Vier-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen zu können.

Für die Viernheimer endet die Meisterrunde also kurz vor dem Finale. Nach einer kurzen Enttäuschung überwog beim TSV auch schon wieder der Stolz über eine tolle Saison. „Wir greifen in der Jubiläumssaison 2022/2023 erneut an, vielleicht klappt anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Handballabteilung ja der Aufstieg in die Baden-Württemberg-Oberliga“, blickt der stellvertretende Abteilungsleiter Ralf Schaal schon nach vorne. Großartig sei die Unterstützung der Viernheimer Sportfans gewesen, die für eine volle Tribüne und eine tolle Stimmung in der Waldsporthalle gesorgt hatten.

Die Viernheimer Handballer hatte einen guten Start in das Spiel, auch wenn es sich zunächst nicht im Ergebnis widerspiegelte. Denn Robin Helbig mit der ersten Aktion, einem Siebenmeter, konnte vom Punkt das 1:0 erzielen. Erst in der siebten Minute gelang Knielingen der 1:1-Ausgleich, bis dahin hatte es der TSV Amicitia versäumt, deutlich in Führung zu liegen.

Nun legte Knielingen immer wieder einen Treffer vor und die Viernheimer mussten ausgleichen. Ab der 17. Minute bauten die Gäste ihren Vorsprung auf zwei (5:7) und drei Treffer (6:9) aus. Angetrieben vom Publikum gaben die Hausherren aber nicht auf und konnten den Rückstand bis zur Pause fast egalisieren (12:13).

Noch war es möglich, die vier Tore aus dem Hinspiel aufzuholen, dazu startete Viernheim nach dem Seitenwechsel die große Aufholjagd. Nach dem Ausgleich schaffte der TSV Amicitia mit 15:14 tatsächlich die Führung, konnten Knielingen aber nicht abschütteln. Die Gäste spielten sehr erfahren, verschleppten das Tempo fast bis zum Zeitspiel, um dann doch noch ein Tor zu erzielen.

In der Schlussphase lag Viernheim mehrmals mit zwei Treffern in Front und hätte nur noch zwei weitere Tore gebraucht. Aber wie im Hinspiel war die Chancenverwertung einfach nicht gut. Mehrmals hätten die Spieler erfolgreich abschließen und auf drei Tore erhöhen können. Damit hätte man die Gäste unter Druck gesetzt und vielleicht die Wende geschafft. Doch gute Möglichkeiten blieben ungenutzt, so konnte Knielingen immer wieder verkürzen oder ausgleichen.

Als Justus Mehl der letzte Treffer zum 25:24-Sieg gelang, konnte der TSV Amicitia zwar den Heimsieg bejubeln, der aber nicht für den Finaleinzug reichte.

„Wir hatten in beiden Spielen ein besseres Ergebnis selbst in der Hand“, ärgerte sich Trainer Christian Müller über das Ausscheiden. Die erfolgreiche Saison der Mannschaft feierten die engagierten Handballfans trotzdem mit stehenden Ovationen.

TSV Amicitia: Marius Walter, Dennis Hoffmann; Jan Willner 3, Hossameldin Hassanien 2, Justus Mehl 9, Tim Gröger 2/2, Sven Walther 2, Robin Helbig 4/4, Björn Van Marwick, Philipp Oswald 2, Ernst Mantek 1, Fabian Medler, Marcel König. su