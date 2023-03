Entspannung für die Seele

Viernheim. Zum Waldbaden auf dem Walderlebnispfad lädt die Kompass-Umweltberatung am Samstag, 1. April, 14 bis 17 Uhr, ein. Unter Anleitung der Geopark-Rangerin Claudia Aktories tauchen die Teilnehmer in die besondere Atmosphäre der Natur ein und genießen Bäume, Sträucher, Moose und Wurzeln mit allen Sinnen. „Das hat einen wunderbaren Effekt auf Körper, Geist und Seele“, heißt es in der Einladung des Vereins. „Denn bereits der Anblick eines Waldes senkt die Stresshormone, stärkt das Immunsystem, hebt die Laune und sorgt für ein inneres Gleichgewicht.“ In Japan zählt das Waldbaden „Shinrin Yoku“ längst zur ganzheitlichen Gesundheitsvorsorge.

Treffpunkt ist der Parkplatz am Viernheimer Anglersee. Die Gebühr beträgt acht Euro und ist vorab zu überweisen. Für Kompass-Mitglieder ist die Teilnahme kostenlos. Anmeldungen nimmt die Umweltberatung in ihrem Büro in der Wasserstraße, unter der Telefonnummer 06204/ 85 51, per E-Mail an umwelt-kompass@t-online.de und über die Internetseite umwelt-kompass.de entgegen. red