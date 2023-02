Entspannung dank Yoga

Viernheim. Das Familienbildungswerk (FBW) bietet ab Dienstag, 28. Februar, einen neuen Yoga-Kurs an. Yoga-Übungen halten den Körper gesund, sorgen für ein gutes körperliches Gleichgewicht, erfrischen Geist und Seele und verhelfen zu einer positiven Sichtweise, heißt es in der Ankündigung des FBW. Im Kurs werden Körperübungen durchgeführt, um Gelenke und Muskeln zu bewegen und zu kräftigen. Die Koordination und die Konzentration werden geschult, das Herz-Kreislaufsystem gestärkt und dabei Stress reduziert, heißt es. Durch bewusstes Atmen wird die Lungenkapazität erhöht und Entspannungstechniken bringen Ruhe für Körper und Geist. Der Kurs mit Angelika Berner findet dienstags von 18.45 bis 20.15 Uhr statt und kostet 65 Euro für zehn Einheiten. Anmeldungen nimmt das FBW unter der Telefonnummer 06204/92 96 20 oder per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de entgegen. Anmeldungen sind auch über die Homepage familienbildungswerk.de möglich. su

