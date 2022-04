Entscheidendes drittes Spiel

Viernheim. Die Oberliga-Herren haben in der Meisterrunde die zweite Niederlage in Folge einstecken müssen. Nach der Niederlage zuhause gegen den SSC Karlsruhe verloren sie unter der Woche auch das Rückspiel. Die nächste Möglichkeit zu punkten ist am Sonntag um 19 Uhr. Da geht es zur SG Heidelberg-Kirchheim, die in der Tabelle unmittelbar vor den Viernheimern liegt.

Die Herren 2 spielen ihre dritte Begegnung in der Platzierungsrunde der Landesliga, am Sonntag um 16 Uhr geht es zum TV Sinsheim. Dort spielen anschließend die Herren 3, für die es aktuell richtig gut aussieht. Sie führen die Tabelle der Meisterrunde souverän an und wollen um 18 Uhr weitere Punkte für ihr Konto holen.

Die Rhein-Neckar-Metropolitans können den Schritt zum Klassenerhalt in der Jugendbundesliga machen. Das dritte Spiel gegen die SG Stuttgart-Esslingen-Kirchheim entscheidet, wer sicher in der Liga bleiben darf. Nach einer Niederlage im ersten Aufeinandertreffen gewannen die Metropolitans vor Wochenfrist und erzwangen ein drittes Match.

Vor heimischem Publikum am Samstag in der Weinheimer TSG-Halle müssen sie an die Leistung anknüpfen und die Punkte holen. Bei einem Sieg wäre der Klassenerhalt gesichert, ansonsten muss das Kooperationsteam der BG Viernheim/Weinheim und der SG Mannheim eine weitere Runde spielen. Spielbeginn ist um 12 Uhr.

Ebenfalls am Samstag bestreitet die zweite Mannschaft der U18 ihr Spiel, sie tritt um 15.30 Uhr beim BAC Hockenheim an. su