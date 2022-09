Viernheim. Kürzlich führte der ADFC Viernheim eine Radtour zur Eselsmühle in Fürth-Ellenbach. Bei bedecktem Himmel fuhren die Teilnehmer an der OEG-Haltestelle Walter-Gropius-Allee los und holten weitere Ausflügler am Bahnhof in Weinheim ab. Dann ging es entlang der Weschnitz durch liebliche Wiesentäler und schmucke Örtchen nach Ellenbach zur Einkehr ins herrlich gelegene Gasthaus „Eselsmühle“ mit Gartenwirtschaft und Biergarten. Das Wetter hielt bis auf eine Viertelstunde leichten Nieselregens kurz vor der Einkehr. Bei der Rückfahrt rollten die Viernheimer mit dem Gefälle der Weschnitz zum Kaffee- und Eis-Stopp nach Weinheim und dann nach Viernheim. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1