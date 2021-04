Entdeckungen im Entenland bringen Ordnung näher

Viernheim. Nach „Entdeckungen im Zahlenland“ und „Entdeckungen im Buchstabenland“ setzt die Sparkassenstiftung Starkenburg mit dem Projekt „Entdeckungen im Entenland“ von Gerhard Preiß neue Impulse in der frühmathematischen Bildung für Kinder von zweieinhalb bis vier Jahren.

Insgesamt wurden 21 Kindergärten mit einem umfangreichen Materialkoffer sowie einer Webinar-Schulung ausgestattet. Darunter auch drei Einrichtungen der Viernheimer AWO: die Kindertagesstätten Kapellenberg und in der Pirmasenser Straße sowie das Familienzentrum in der Kirschenstraße.

Insgesamt wurden 21 Materialkoffer übergeben. © Sparkassenstiftung Starkenburg

Der Zusatz „Ordnung in der Welt“ umschreibt die allgemeine Zielsetzung des Projekts, die Kinder zu befähigen, in der Vielfalt und Flüchtigkeit der Dinge klare Strukturen und zuverlässige Beständigkeit zu erkennen.

„Sechs Lernfelder sind von den vier pädagogischen Prinzipien Ganzheitlichkeit, Selbstständigkeit der Kinder, soziales Verhalten und Lernen in Zusammenhängen geprägt“, schildert Stiftungsmanagerin Andrea Helm das fundierte Prinzip im Entenland. So geht es zum Beispiel um Formen in Kombination mit Farben, um Zahlen, Höhen, Längen und Gewicht. Durch Sortieren und Ordnen lernen die Kinder, Begriffe zu bilden, werden mit ebenen und räumlichen Figuren vertraut und bringen Gegenstände und Gedanken in eine feste Reihenfolge.

Bei den Entdeckungen im Entenland werden die Jungen und Mädchen zudem systematisch mit dem Würfel vertraut. Dabei ist ein weiteres, wichtiges Ziel die Förderung der Simultanerfassung, also mit einem Blick, von eins bis fünf Dingen. Auch das Zählen von 1 bis 10 ist auf spielerische Art eingebunden. „Bei allen Aktivitäten der Kinder achten wir auf eine Förderung der sprachlichen Entwicklung“, berichtet Gabriele Preiß in der Webinar-Schulung. Die Sprachförderung geschieht insbesondere in den Gesprächsrunden über die jeweiligen Inhalte, durch Reime, Rätsel und durch Geschichten vom Entenkind. Mitgelieferte Handbücher enthalten Hinweistafeln zum Verständnis der sprachlichen Entwicklung und zur wirkungsvollen Förderung.

Eine weitere Figur ist der Fuchs, der ständig Unordnung macht, die von den Kindern in Ordnung gebracht werden muss. Eine Seenmatte, ein Entenhaus zum Selberbasteln, eine Labyrinth-Matte, ein Geometrie-Set, Zeitkarten, große und kleine Enten und die Handpuppe Abraxas gehören ebenfalls zur Ausstattung. red

