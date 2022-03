Entdecker treffen sich

Viernheim. Unter dem Motto „Wer piept denn da?“ treffen sich die Kompass-Naturentdecker am Samstag, 12. März, von 15 bis 17 Uhr in Viernheim am Parkplatz am Anglersee. Sie wollen erkunden, wie sich der Frühling so langsam durchsetzt und die Natur beherrscht. Krokusse, Schneeglöckchen und Märzveilchen blühen bereits. Und wer früh morgens die Ohren spitzt, kann Amseln ihre Frühlingslieder zwitschern hören. Die Teilnahme ist kostenlos. Jedoch ist eine Anmeldungen erforderlich unter der Telefonnummer 06204/85 51 oder per E-Mail an umwelt-kompass@t-online.de. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1