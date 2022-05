Ensembles spielen Klassiker bei Jazz-Matinee

Viernheim. Darauf mussten Musikfreunde wegen der Corona-Pandemie lange warten: Bei der Jazz-Matinee wurden die vielen Konzertbesucher von Horst Stephan herzlich begrüßt. Außerdem verlas er einen Willkommensgruß des verhinderten Leiters der Musikschule Rúnar Emilsson. Der Förderverein der Musikschule hatte die Bewirtung der Konzertbesucher übernommen. Programmgestalter waren die vier Jazz-Formationen mit Aktiven zwischen 15 und 77 Jahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Saxophon-Ensemble The Jazz-Nuts besteht, mit Umbesetzungen, seit über 25 Jahren. Bei dem Konzert bewies es erneut sein inter- nationales Repertoire mit: „You’ve Got A Friend“ von Carol King und „Beyond the Sea“, eine Big-Band-Version des bekannten französischen Chansons „La Mer“.

Auch das Monday Noon Orchestra unter der Leitung von Christian Marley begeisterte mit bekannten Titeln wie „Summertime“ aus Porgy and Bess von George Gershwin, der Yardbird (Grünschnabel) Suite von Charlie Parker, der fetzigen Titelmelodie aus „Mission Impossible“ im 4/5 Takt, dem Harlem Nocturne in Moll oder Tequila von Chuck Rio. Eine Reihe weiterer berühmter Kompositionen standen auf dem Konzertprogramm. Als Zugabe, die das Publikum nach der großartigen Leistung mit Beifall forderte, gab es „Here, There and Everywhere“ von den Beatles.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Gruppe Rush Brew unter der Leitung von Joachim Blaszczyk leitete mit zwei Beiträgen über zur Banda Nova, einem weiteren Ensemble-Projekt der Viernheimer Musikschule. Wie schon im Namen angedeutet, hat sich diese Gruppe auf lateinamerikanische Stücke und insbesondere auf den Bossa Nova spezialisiert. Daher standen auch zwei Bossa auf dem Programm.

Bei der aktuellen Besetzung bilden Gitarre, Bass, Piano und Percussion die Rhythmusgrundlage, Soloinstrument ist das Saxophon. Für Schlagzeug, Gesang und Trompete werden noch Interessenten gesucht. Christian Marley, seit mehreren Jahren Coach der Band, arrangiert ihre Stücke selbst. Auch Astor Piazzola, Chick Corea und Charlie Mariano gehören zum Repertoire. Alles in allem: Ein großer Tag für die Musikschule, von der es am 19. Juli mehr zu hören geben wird. H.T.