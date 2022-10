Engagierte Radgruppe

Viernheim. Nach Abschluss der Radfahrsaison im Sommerhalbjahr erstellte der Leiter der Gruppe Günther Adler eine positive Leistungsbilanz. Bei sechs Touren von Mai bis Oktober, die unter anderem ins Ried, nach Schwetzingen, in den Odenwald und nach Heidelberg führten, wurden insgesamt 5388 Kilometer gefahren. Die durchschnittliche Teilnehmerzahl betrug 16, die Streckenlängen lagen zwischen 50 und 65 Kilometer. Auch am Stadtradeln beteiligte sich der Skiclub und belegte unter 34 Teams mit 3758 Kilometern Platz 13. Mit der Zeitumstellung beginnt die Wandersaison. Am 9. November wird unter Führung von Klaus Sommer der gerade fertiggestellte Irene-Turm auf der Tromm besichtigt und bestiegen. Sozusagen zum „Einlaufen“ bietet Georg Broos am 19. Oktober eine Kurzwanderung von Heppenheim nach Kirschhausen an. Der Skiclub legt Wert darauf, dass der Ausgangspunkt aller Wanderungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist. Gäste sind beim Skiclub selbstverständlich immer willkommen. H.T.

