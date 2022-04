Engagement in Chören

Viernheim. . Bei der Jubilaren-Ehrung der Sängerkreise im Kreis Bergstraße in Wald-Michelbach wurden auch acht Viernheimer Sänger des MGV 1846 und der Sänger-Einheit für langjähriges aktives Singen geehrt. In der gemeinsamen Veranstaltung des Sängerkreises Weschnitztal-Überwald und des Sängerkreises Bergstraße wurde das Engagement der Sänger gewürdigt, mit dem sie dem Chorgesang seit Jahrzehnten die Treue halten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf der Ehrungsliste standen 51 Jubilare aus 32 Vereinen, die für langjährige Zugehörigkeit zu einem Gesangverein ausgezeichnet wurden. Vom MGV 1846 freuten sich Winfried Hinkelmann und Rudolf Knapp über die Ehrung für 50 Jahre aktives Singen. Karl Kempf von der Sänger-Einheit erhielt eine Auszeichnung für 65 Jahre aktives Singen. Karl Hook, Kurt Denk und Heinrich Winkenbach (alle MGV 1846), Ottmar Sax und Hermann Pfenning (Sänger-Einheit) bekamen die Ehrung für 70 Jahre aktives Singen in einem Chor.

Alle Geehrten erhielten ein Weinpräsent als Zeichen der Anerkennung. Das Gastgeschenk musste aber selbst abgeholt werden, denn Corona-bedingt gab es auch keine persönliche Gratulation der Sängerkreisvorsitzenden und des Landrats. Christian Engelhardt ging in seinem Grußwort unter anderem darauf ein, dass das Singen in den Chören ein Ausdruck der Freiheit sei. Die deutsche Unesco-Kommission habe die Chormusik zudem geadelt, indem sie in das Verzeichnis des interkulturellen Welterbes aufgenommen wurde. „Das zeigt, wie die deutschen Chöre in unserer Kultur verankert sind“, sagte Engelhardt. su

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2