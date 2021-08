Engagement für Senioren

Viernheim. . Nach mehr als 20 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit als Mitglieder der Betriebskommission des Forums der Senioren (FdS) hat die Stadt Viernheim die ehemalige Stadträtin Dr. Dagmar Hinrichs sowie den Stadtverordneten Dieter Rihm bei einem kleinen Empfang im Rathaus offiziell verabschiedet.

Seit Mai 2001 gehörte Dagmar Hinrichs der Betriebskommission an. Zunächst bis zum 31. März 2011 als CDU-Stadträtin und danach zehn Jahre lang als Vertreterin des Viernheimer Hospizvereins. Auch Dieter Rihm kann in seiner Funktion als Stadtverordneter der SPD-Fraktion auf eine mehr als 20-jährige ehrenamtliche Zugehörigkeit in der Kommission zurückblicken. Er gehörte dem Gremium ab November 1999 an. Beide Kommissionsmitglieder schieden mit Ende der vergangenen Legislaturperiode aus der Kommission aus.

Das langjährige Engagement von Dr. Dagmar Hinrichs (l.) und Dieter Rihm (r.) für das Forum der Senioren würdigen Matthias Baaß und Jürgen Hoock. © stadt

Bürgermeister Matthias Baaß und FdS-Betriebsleiter Jürgen Hoock bedankten sich mit einem Präsent bei Hinrichs und Rihm für das außerordentliche ehrenamtliche Engagement. „Sie haben viele Veränderungen konstruktiv begleitet und waren der Betriebskommission in dieser Zeit eine große Stütze“, sagte Bürgermeister Baaß. So hätten beide viele wichtige Entscheidungen mitgetragen, die heute noch wirksam seien.

Dagmar Hinrichs und Dieter Rihm bezeichneten die zurückliegenden Jahre als „wertvolle Zeit“ und wiesen auf die „stets angenehme Atmosphäre“ in der Betriebskommission hin. red

