Energische Ansprache des Trainers zeigt Wirkung

Viernheim. Die Oberliga-Basketballer krönten einen für die BG Viernheim-Weinheim sehr erfolgreichen Heimspieltag mit ihrem zweiten Saisonsieg. Nach kleinen Startschwierigkeiten gewannen sie letztlich souverän 66:44 gegen den Aufsteiger USC Heidelberg 3.

Victor Habrich (am Ball) war einer der Garanten des 66:44-Erfolgs der BG Viernheim/Weinheim gegen den USC Heidelberg © BG Viernheim-Weinheim

Bei den Sharks fehlten neben Stammspieler Lukas Kreutzer auch die Youngster Leon Bregulla und Tom Rothermel, doch das erfahrene Team steckte die Ausfälle gut weg und konnte sich vor allem auf seine Durchsetzungskraft unter dem Korb verlassen. Die Heidelberger fanden weder gegen Baragiola noch gegen Habrich geeignete Mittel, um sie in der Zone zu stoppen. Nur in den ersten Spielminuten agierten die BG-Spieler – wie so oft – nachlässig, so dass sich Coach Robin Zimmermann beim Stand von 5:10 zu einer ersten Auszeit gezwungen sah. Die energische Ansprache an sein Team zeigte Wirkung, bis zum Ende des ersten Viertels schaffte man einen 9:2-Lauf. Danach ließ sich die BG nicht mehr von der Siegerstraße abbringen.

Insbesondere die gute Reboundarbeit ließ den Gästen kaum Möglichkeiten zu zweiten Chancen, während im Angriff der Ball von den Aufbauspielern Lohrke und Spencer immer wieder in die Zone zu Baragiola oder Habrich gelangte, die erfolgreich abschließen konnten.

Zur Pause hatten sich die Herren bereits klar mit 34:24 abgesetzt und bauten den Vorsprung zum Ende des dritten Viertels auf 55:34 aus. Im letzten Abschnitt wurde viel durchgewechselt und der Vorsprung bis zum Endstand von 66:44 souverän verwaltet.

BG Viernheim-Weinheim: Salvatore Baragiola (16 Punkte), Victor Habrich (11), Daniel Lohrke (10), Maurice Martin (9/1 Dreier), Konstantin Hoffmann (7), Patrick Dörr (5/1), Dean Spencer (5/1), Dogukan Ceneli (2), Sebastian Geister (1), Clemens van Miltenburg. su