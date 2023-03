Energiewende auf den Dächern Viernheims

Viernheim. Die Preise für Energie sind in den vergangenen Monaten extrem gestiegen, was viele Bürger in finanzielle Nöte gebracht hat. Viele versuchen, Energie zu sparen. Einige denken aber auch über private oder industrielle Photovoltaikanlagen (PV) auf Firmendächern und Wohnhäusern nach. Schnell zu installieren sind so genannte Balkonkraftwerke, wobei Solarzellen direkt ans Geländer gehängt werden. Um dem Laien die Entscheidung zu erleichtern, wurden vor knapp einem Jahr in Viernheim Bürgersolarberater (BSB) geschult, die kostenlos helfen.

Unerwartet großes Interesse

Nun hat sich Bürgermeister Matthias Baaß mit dem Beraterteam getroffen, um sich über den aktuellen Stand zu erkundigen. „Als wir vor anderthalb Jahren das Projekt einer Bürgersolarberatung vorgestellt haben, war so ein großes Interesse nicht zu erwarten“, sagte Baaß. 15 Viernheimer haben mittlerweile an der von der Stadt finanzierten Schulung teilgenommen, und die meisten sind auch schon im Einsatz. „Und das alles ehrenamtlich und ohne finanzielles Interesse“, lobte Baaß die Akteure.

Ein großer Teil der Energiewende könnte auf den Dächern von Viernheimer Gebäuden stattfinden, so die Meinung der Protagonisten. Ein paar Fakten zu Photovoltaik (PV) seien Allgemeinwissen geworden. Werde aber eine eigene Anlage geplant, kämen viele konkrete Fragen auf: Ist mein Dach geeignet? Wie groß soll die Anlage werden? Wie gelangen die Kabel vom Dach in den Keller? Kann ich ein E-Auto laden? Oder wie ist es mit der Wirtschaftlichkeit?

Peter Holzschuh schilderte die Vorgehensweise einer Beratung. „Ich habe 2005 meine PV-Anlage installiert und im Vorfeld und hinterher viele Erfahrungen sammeln können. Diese und die in der Schulung gewonnenen Erkenntnisse werden an die künftigen Bauherren weitergegeben.“ Merke der Berater, dass die Anfrage ernst gemeint ist, gelte es, mit Daten und Fakten das Interesse zu verfestigen. Danach werde die Örtlichkeit in Augenschein genommen und das Objekt auf seine Tauglichkeit überprüft.

„Als nächster Schritt wird der bisherige Stromverbrauch betrachtet und nach Einsparpotential gesucht. Danach geht es darum, den künftigen Bedarf zu ermitteln und die benötigte Solarfläche zu berechnen. Dazu gehört auch, mögliche Speicherkapazitäten anzusprechen. Nicht fehlen dürfen eine Kostenrechnung sowie die Wirtschaftlichkeit des Projekts“, sagte Holzschuh weiter.

„Wir beraten auch zu Themen wie dem Baurecht und darüber, wie die steuerliche Seite aussieht, denn ab einer gewissen Größe ist die Stromerzeugung gewerblich“, sagt Joachim Zemke. Man habe auch eine Liste über PV-Installateure zur Hand, gebe aber keine Empfehlungen. „In Viernheim gibt es derzeit nur eine Firma, die das macht. Man muss mit Wartezeiten rechnen“, sagt Ansager John.

Vom Weschnitztal nach Viernheim

Die Bürgersolarberatung hat ihren Ursprung im Kreis Bergstraße, und zwar im Weschnitztal. Martin Beickler brachte die Idee nach Viernheim. Er hatte sich mit wenigen Mitstreitern als „Solarer Nachbarschaftshelfer“ engagiert. Dem Aufruf für eine von der Stadt finanzierte und vom gemeinnützigen Verein MetropolSolar Mannheim im Januar 2022 durchgeführte Bürgersolarberater-Schulung folgten 15 Viernheimer. „Eine unerwartet hohe Resonanz“, freute sich Philipp Granzow vom Brundtlandbüro.

Die Bürgersolarberatung ist als Netzwerk konzipiert. Die Vermittlung von Interessenten läuft über das Brundtlandbüro. Wer dort anruft, wird auf eine Liste gesetzt, die abgearbeitet wird. Gut 60 Beratungen konnten so 2022 durchgeführt werden. Die Bürgersolarberater sind auf Ein- und Zwei-Familienhäuser spezialisiert.

Ende 2022 waren 642 Photovoltaikanlagen mit einer installierten Leistung von 10 760 Kilowatt am Viernheimer Netz. Durch ihren Betrieb konnten CO2-Emissionen in Höhe von etwa 4000 Tonnen eingespart werden. Das Potenzial in der Brundtlandstadt ist allerdings noch lange nicht ausgeschöpft.