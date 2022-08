Energiesparen ohne großen Aufwand

Viernheim. Das städtische Brundtlandbüro bietet aus aktuellem Anlass am Dienstag, 23. August, um 19 Uhr in der Kulturscheune einen Vortrag an, wie sich mit geringem Aufwand und Kosten der Energieverbrauch reduzieren lässt. Die Veranstaltung wird hybrid organisiert. Es ist also auch eine Teilnahme online möglich.

Passivhaus Institut als Partner

Professor Dr.-Ing. Benjamin Krick vom Passivhaus Institut (www.passiv.de) stellt im ersten Teil der Veranstaltung einfache Maßnahmen vor, die noch vor der Heizsaison in Eigenleistung im Haus oder in der Wohnung umgesetzt werden können, um im kommenden Winter Energie und damit Geld zu sparen. Im zweiten Teil der Veranstaltung können allgemeine Fragen zum Thema gestellt werden. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Passivhaus Institut statt.

Tipps zum Energiesparen gibt es in der Kulturscheune.

Die Veranstaltung findet in der Kulturscheune Viernheim in der Wasserstraße 20 statt und ist offen für alle. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Zusätzlich wird die Veranstaltung live auf Youtube gestreamt, so dass Interessierte den Vortrag auch von zu Hause online verfolgen und Fragen im Chat stellen können. Der Zugang ist möglich über das Internet unter https://www.youtube.com/user/stadtviernheim. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.

Weitere Tipps im Internet

Wer an dem Vortrag nicht teilnehmen kann oder zusätzliche Informationen sucht, der wird im Internet fündig. Auf www.hessen-spart-energie.de hat die Landesenergieagentur Hessen (LEA Hessen) bereits Maßnahmen veröffentlicht, die mit geringem Aufwand umsetzbar sind. Darauf weist die Stadt Viernheim hin. red