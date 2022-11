Energieberatung den Fachleuten überlassen

Zu „Baaß gibt Tipps“, SHM vom 31. Oktober

Vor ein paar Tagen wurde vermeldet, dass der Bürgermeister am 3. November beim Energiespartelefon des Brundtlandbüros aushilft. Mich macht das echt fassungslos. Was soll das? Machen seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das nicht gut genug? Oder hat er an dem Tag gerade nichts Besseres vor?

Wir haben in Viernheim enorm hohe Energiepreise. Ja, auch andere Städte haben ihre Preise anheben müssen. Aber manche kriegen es besser hin und verlangen teilweise wesentlich niedrigere Preise. Ich selbst habe für ein Haus im Versorgungsgebiet der Pfalzwerke noch im Juli einen Vertrag für Strom mit rund 27 Cent pro Kilowattstunde abschließen können. Natürlich wissen wir nicht, ob nicht auch dort noch eine Erhöhung erfolgen wird, aber offenbar haben die Pfalzwerke (und andere auch) bessere Strategien als es die Stadtwerke Viernheim hatten und haben.

Gleichzeitig liegen wir im Vergleich mit den Nachbarstädten und -gemeinden bei der lokalen Erzeugung von Strom aus regenerativen Quellen auf dem letzten Platz. Würden die Stadtwerke hier mehr Strom aus regenerativen Quellen selbst produzieren und hätten wir vielleicht schon innovative Speichersysteme geschaffen, müssten wir jetzt nicht diese Preise bezahlen. Oder hätten wir die Wärmeversorgung schon vor langer Zeit auf Geothermie und ein umfassendes Fernwärmenetz umgestellt, hätten wir heute manche Probleme nicht.

Wäre es nicht besser, der Bürgermeister nutzt seine Zeit, um gemeinsam mit den Fachleuten der Stadtwerke darüber nachzudenken, wie die Versorgung mit Strom, Gas und Wärme für die Zukunft gesichert werden soll? Wie die Energieversorgung in Viernheim mittelfristig wieder bezahlbar wird? Nach den bisherigen Ergebnissen dürfte eigentlich keine Zeit sein, sich die Zeit am Energiespartelefon zu vertreiben.

Ja, Energiesparen ist wichtig. Ja, es ist gut, dass dazu informiert wird. Aber die großen Sprünge werden wir damit nicht machen! Wieviel können wir wohl damit einsparen? Sind es 50 Prozent oder mehr? Oder doch eher weniger? Ich vermute, es sind Einsparungen maximal im einstelligen Prozentbereich. Vielleicht sind es aktuell dank des milden Wetters auch kurzfristig mehr, aber das dürfte sich dann geben, wenn es wieder kälter wird.

Wieviel haben die Aktivitäten des Energiespartelefons wohl schon gebracht? Der Bürgermeister und die Stadtwerke könnten es genau wissen, wie viel Strom und Gas wir in den letzten Monaten weniger gebraucht haben. Sie sitzen an der Quelle für entsprechende Zahlen. Nur öffentlich gibt es dazu nichts. Warum wohl? Entweder sind die Einsparungen nur minimal, so dass die Zahlen peinlich sind, angesichts des Personaleinsatzes dafür. Oder es hat sich noch niemand die Zahlen angeschaut, und die Verantwortlichen sind schon zufrieden, weil man so schöne Beratungen macht.

Wir haben nicht nur in Deutschland eine in weiten Teilen selbst gemachte Energiekrise, sondern auch in Viernheim. Wir hätten uns auch lokal schon lange um ein besseres System kümmern können. Gerade die Auszeichnung zur Brundtlandstadt hätte eigentlich der Maßstab für nachhaltiges und zukünftiges Handeln sein müssen. Dann hätten wir die Probleme von heute nicht.

Der Bürgermeister sollte die Telefonberatung des Energiespartelefons seine Fachleute machen lassen. Er sollte sich um seine eigentlichen Aufgaben kümmern und sich als Bürgermeister und als Aufsichtsrat der Stadtwerke endlich um die Energieversorgung der Zukunft kümmern. Für die Telefonberatung ist angesichts der Situation und der bisherigen Ergebnisse einfach keine Zeit.