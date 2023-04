Endspurt für die Korbjäger

Viernheim. Die Saison 2022/23 neigt sich auch bei den Basketballmannschaften langsam dem Ende entgegen. Am vorletzten Spieltagwochenende sind nur noch wenige Teams im Einsatz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die weibliche U16 startet den Spieltag am Samstag, 22. April, um 12 Uhr in der Waldsporthalle mit der Partie gegen die TSG Wiesloch. Die Mädchen der U14 folgen um 14.30 Uhr gegen den TV Schwetzingen. In der Bezirksliga treffen die Herren 3 um 17.30 Uhr auf die TSG Wiesloch 2, gespielt wird in der Weinheimer TSG-Halle. Die Herren 2 empfangen dort um 19.30 Uhr die SG Mannheim 3.

Am Sonntag, 23. April, geht der Spielbetrieb in der Heidi-Mohr-Halle in Weinheim weiter. In der U12-Landesliga stehen sich dort um 15.30 Uhr die beiden Mannschaften der BG Viernheim-Weinheim gegenüber. Die Herren 4 nehmen es um 17.30 Uhr mit dem TV Schwetzingen auf.

Das einzige Auswärtsspiel der BG steht für die U16 in der Bezirksliga an, die Nachwuchsbasketballer spielen am Sonntag um 14 Uhr bei der LSV Ladenburg. su