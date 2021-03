Viernheim. Noch bis Samstag, 3. April, läuft die Solibrot-Aktion des Katholischen Deutschen Frauenbunds Viernheim (KDFB). „Solibrot“ bedeutet, dass pro verkauftem Laib Brot ein Benefizanteil von 50 Cent gespendet wird. Mit der Aktion werden die Hilfsprojekte von Misereor unterstützt. Der Erlös der Viernheimer Solibrot-Aktion geht nach Timor Leste, ein Staat in Südostasien. Die Partnerorganisation „Empresa Di`ak“ fördert mit einem innovativen Ansatz die handwerkliche Ausbildung und Business-Training für Opfer von geschlechtsbezogener und/oder sexualisierter Gewalt. „Empresa Di`ak“ ermöglicht den Frauen, nach einer erfolgreichen Ausbildung den eigenen Lebensunterhalt bestreiten zu können.

AdUnit urban-intext1

Kooperationspartner sind die „Vernemer Backstub“ in der Wasserstraße 69, „Birgit‘s Bäckerladen“ in der Weinheimer Straße 28 und das „Café Kempf“ in der Rathausstraße 29. Beim „Café am Eck“ (Kreuzstraße 91) ist eine Spendenbox für die Solibrot-Aktion aufgestellt – noch bis Samstag. su