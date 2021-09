Endspiele erst in der Nacht entschieden

Viernheim. Zum Daniel-Morsch-Turnier der Tischtennisspieler reisen mittlerweile Spieler aus ganz Deutschland an. Auch diesmal konnte die Corona-Pandemie den Tatendrang der Tischtennisabteilung des TSV Amicitia Viernheim nicht bremsen, für zahlreiche tischtennisbegeisterte Spieler ein großes Turnier auf die Beine zu stellen.

Mit angepasstem und genehmigtem Hygienekonzept sowie unter Einhaltung der 3G-Regel pilgerten wieder hunderte Aktive aus allen Teilen Deutschlands nach Viernheim. Kein Weg war zu weit, um das Turnier als Einstieg und zum Test des Leistungsstands vor der Saison zu nutzen. Drei Tage lang lieferten sich die Sportler packende Duelle und schnelle Ballwechsel.

Bei den Einzelwettkämpfen der Aktiven-Spielklassen standen sich bis zu 210 Spieler an den Tischtennisplatten in der Halle der Alexander-von-Humboldtschule gegenüber. Aber auch mit über 50 Senioren und am abschließenden Wettkampf beim zweier Mannschaftsturnier mit über 150 Spielern, waren die einzelnen Konkurrenzen stark besetzt.

So war es wenig verwunderlich, dass die Finalspiele bis in den späten Abend hinein umkämpft waren. Die Matchbälle wurden teilweise weit nach Mitternacht ausgespielt. In der Aktiven A-Klasse, der höchsten Spielklasse, setze sich am Ende in einem denkbar knappen Finale Kestutis Zeimys (TTSF Hohberg) mit 3:2 gegen Roman Rosenberg (TTC Wohlbach) durch. Den Sieg in der Aktiven A-Klasse im Zweier-Mannschaftswettbewerb sicherte sich das Duo Björn Baum und Alexander Gerhold (beide TTC Weinheim) aus der dritten Bundesliga.

Neben einem reibungslosen Turnierablauf in der Halle mussten die zahlreichen Helfer auch abseits der Tischtennisplatten Hand anlegen. Sport macht nämlich auch hungrig. Schon vor den ersten Ballwechseln bis in die späten Nachtstunden war für Verpflegung gesorgt. JR