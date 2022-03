Endlich wieder auf der Matte

Viernheim. Endlich war es wieder soweit: Nach zweijähriger Corona-Auszeit fanden erstmals wieder überregionale Meisterschaften im Ringen statt. In Heusweiler fanden die 29. „Saarland Ladies Open“ statt, ausgerichtet vom AC Heusweiler.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Insgesamt 192 junge Sportlerinnen aus 74 Vereinen in vier Altersklassen waren angetreten, um ihr Können auf der Matte unter Beweis zu stellen. 20 der jungen Damen kamen aus Vereinen des nordbadischen Dachverbandes, dem auch der SRC Viernheim angehört. Für sie war es das erste Kräftemessen in diesem Jahr. Am Ende sollten die nordbadischen Ringerinnen elf Medaillen mit nach Hause nehmen.

Insgesamt reisten Athletinnen aus vier Nationen an – neben Deutschland aus den Niederlanden, aus Frankreich und der Schweiz. Da durften zwei der Nachwuchs-Talente des SRC Viernheim, Lilly Böh und Romy Michael, nicht fehlen. Beide waren in der weiblichen B-Jugend angetreten, das sind die Jahrgänge 2007 und 2008. Tatsächlich wurden beide Athletinnen nach dem Wiegevorgang in der gleichen Gewichtsklasse platziert: in der stark besetzten Klasse bis 47 Kilogramm – dank der Auslosung jedoch in unterschiedlichen ‚Pools’. Als Coach begleitete sie SRC- und Landestrainer Michael Böh.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Lilly Böh stand in ihrem ersten Kampf Emma Sophie Steuer vom AC Heusweiler gegenüber. Lilly Böh führte zunächst mit 12:7, wurde jedoch kurz vor Ablauf der Kampfzeit durch einen Konter überraschend geschultert. Ihren zweiten Kampf, in dem sie auf Liv King vom AB Aichhalden traf, konnte sie mit einem Schultersieg für sich entscheiden. Ihre dritte Gegnerin war Eva Bogula vom SV Preußen Berlin. Auch diesen Kampf gewann die SRC-Lady souverän, mit einem 12:1 in technischer Überlegenheit. Allerdings sollte ihr dies im Anschluss nicht erneut glücken; gegen Diana Torbin vom ASV 1885 Freiburg unterlag sie mit 0:6.

Mit diesen Resultaten war sie sicher in der nächsten Runde. Nun ging es um Platz sechs oder fünf. Im Kräftemessen gegen Tonja Kiefer vom SV Gresgen wuchs Lilly Böh förmlich über sich hinaus und gewann mit zwei Überwürfen technisch überlegen mit 10:0. Belohnt wurde sie mit dem fünften Platz.

Als Romy Michael auf die Matte ging, traf sie zunächst auf Katharina Klein vom SC Kleinostheim. Trotz einer starken Leistung gelang es ihr nicht, ihre Gegnerin zu bezwingen. Der Kampf ging mit 0:4 verloren. Für den zweiten Kampf erhielt sie ein Freilos. Anschließend stand Romy Michael ebenfalls der starken Tonja Kiefer vom SV Gresgen gegenüber. Dieser Kampf endete zwar 2:2, den Sieg konnte jedoch die Schwarzwälderin per Schultersieg für sich verbuchen. Somit hatte Romy Michael nach der langen Pause nicht die Möglichkeit, an einer zweiten Runde teilzunehmen. Am Ende stand für sie der achte Platz. Ihr Ziel, bei diesen Meisterschaften weitere Erfahrungen zu sammeln und ihre Wettkampferfahrungen nach so langer Pause aufzufrischen, hatte sie erreicht. red

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3