Viernheim. Der Liberale Bernhard Kammer (41) tritt als Kandidat von CDU, UBV und FDP bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 14. März, an. Nominiert wurde er offiziell von den Christdemokraten. Alle Bewerber stellen wir anhand eines einheitlichen Fragebogens vor.

Politische Fragen

Die ganze Welt fordert mehr Digitalisierung. Wie wollen Sie die Verwaltung fit machen für die Zukunft – in den internen Abläufen und als Dienstleister für die Bürger?

Familienmensch: In seiner Freizeit ist Bürgermeisterkandidat Bernhard Kammer gerne mit seiner Verlobten Alexandra Lohrer in der Natur unterwegs. © privat

Bernhard Kammer: Digitalisierung muss vor allem Chefsache werden und von der Spitze des Rathauses ausgehen. Ein Bürgermeister muss sich selbst damit auskennen, um die Angestellten und die Bevölkerung bei diesem Prozess mitzunehmen. Selbstverständlichkeiten wie die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen sind nur die Grundlage, die schnellstmöglich geschaffen werden muss. Die Verwaltung gewinnt durch die durchgängige Digitalisierung vor allem Zeit und kann schneller und einfacher mit Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren. Diese Prozesse habe ich in meiner beruflichen Tätigkeit in der Verwaltung bereits selbst erlebt und aktiv mitgestaltet. Ich werde vor allem aufzeigen, dass Digitalisierung jedem hilft: der Verwaltung, auch älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, und der Wirtschaft der Stadt, die dadurch wettbewerbsfähiger wird und mehr Anziehungskraft entwickelt.

Viernheim schien die Finanzmisere überwunden zu haben. Dann kam Corona – und mit dem Virus die massiven Steuerausfälle. Gleichzeitig stehen Millioneninvestitionen ins Kanalnetz oder das Rathaus an. Wie wollen Sie künftig einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen?

Kammer: Leider wurde der Hauptausschuss abgesagt, weshalb die Bürgerinnen und Bürger, die Parteien und alle anderen Bürgermeister-Kandidaten nicht die notwendigen Informationen über die aktuelle Situation der kommunalen Finanzen haben. Nach der Corona-Zeit muss der Finanzausgleich zwischen Bund, Ländern und Kommunen neu überdacht werden. Man muss sehen, dass die Kommunen die ganz praktischen Fragen für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort lösen müssen. Dabei müssen Bund und Länder helfen, gerade wenn den Kommunen Aufgaben wie die Kindergärten übertragen werden. Wenn sie dies tun, kann man auf Ebene der Städte und Gemeinden auch wieder ausgeglichene Haushalte erreichen. Viernheim kann aber auch durch eine Offensive bei Gewerbeansiedlungen und der Wirtschaftsförderung mittelfristig zu mehr Steuereinnahmen kommen. Das ist ein Aktionsfeld, auf dem Viernheim gegenüber anderen Städten in der Region in den letzten Jahren viel Boden verloren hat, wie man in der aktuellen IHK-Studie nachlesen kann.

Kaum ist die Kita Lorscher Straße fertig, da werden weitere Betreuungsplätze gebraucht. Wie wollen Sie der steigenden Nachfrage dauerhaft nachkommen?

Kammer: Wir müssen neue Wege gehen, zum Beispiel mit einer Bauernhof-Kita. Wir müssen weg von der eindimensionalen Politik, die sofort wieder den Neubau einer Kita fordert, wenn saisonale Engpässe auftreten. Die Planungszeiträume müssen endlich auch mittel- und langfristig sein, und die Zahlen für die Bedarfe müssen korrekt erhoben werden. Kinderbetreuung ist ein sehr wichtiges Thema, um jungen Familien zu ermöglichen, Familie und Beruf gut miteinander zu vereinbaren. Der Anteil der Stadt am Gesamtaufwand der Kinderbetreuung ist in den vergangenen Jahren weiter gestiegen, auch weil andere Träger ihren Anteil reduziert haben. Auch die Betreuungsangebote von Tagesmüttern sollten verstärkt genutzt werden.

Auch bei der Pflege gibt es großen Bedarf. Viernheim hat über viele Jahre Konkurrenz vom städtischen Forum der Senioren ferngehalten. Braucht die Kommune nicht doch ein weiteres Altenwohnheim?

Kammer: In jedem Fall wird der Bedarf an Betreuung – in der privaten Wohnung, über Tagespflege oder über betreutes Wohnen bis hin zu Wohn- und Pflegeheimen – aufgrund des demographischen Wandels in der Zukunft zunehmen. Es braucht eine flexible Strategie, um den unterschiedlichen Bedürfnissen zu entsprechen. Es gibt nicht die eine große Lösung. Wir müssen es ermöglichen, dass sich viele unterschiedliche Träger in Viernheim ansiedeln, um jedem ein passendes individuelles Angebot zu machen.

Der Klimaschutz ist das Zukunftsthema schlechthin. Welchen Beitrag kann die Stadt leisten, damit Viernheim auch für nachfolgende Generationen lebenswert bleibt?

Kammer: Die Stadt kann Rahmenbedingungen schaffen, die zur CO2-Einsparung beitragen. Die Anpassung von Bebauungsplänen, neue Verkehrs- und Radwege, flexiblere Busangebote oder sinnvoll angeordnete E-Ladestationen sind dafür nur einige Beispiele. Die Stadtverwaltung muss hierbei mit gutem Beispiel vorangehen, indem endlich das Rathaus als größter Energieverschwender saniert wird. Auch sollte das gerade vergrößerte Bundtlandbüro Beratungsangebote für Solarenergie oder Sanierungen nicht nur bereithalten, sondern aktiv an die Bürgerinnen und Bürger bringen.

Private Fragen

Wir stellen uns vor: Corona ist vorbei. Was holen Sie als Erstes nach?

Kammer: Die Reihenfolge ist mittlerweile nicht mehr so schwierig. Die Wahl fällt sicher zwischen Essen gehen, Kinobesuch, gute Freunde treffen und einem Friseurtermin, den man aber vermutlich nicht so schnell bekommen wird. Je länger der Lockdown dauert, desto eher bleibt nur noch der Friseurtermin als erste Wahl übrig.

Sie stehen in der Küche, heute Abend kommen Freunde zum Essen. Worauf dürfen sie sich freuen?

Kammer: Meist auf etwas Italienisches. Selbstgemachte frische Pasta, Tomatensoße mit frischen Kräutern, Parmaschinken, Büffelmozzarella oder Garnelen. Wenige, aber hochwertige Zutaten, die alle schon für sich selbst sehr lecker schmecken, aber zusammen fantastische Gerichte ergeben. Oder ganz klassische Rinderrouladen mit selbst gemachten Schupfnudeln, wenn die Jahreszeit passt.

Ein sonniger Sonntag, kein Corona, keine Termine. Was machen Sie?

Kammer: Mit meiner Verlobten mit dem Fahrrad ins Grüne fahren. Familie oder Freunde besuchen. Falls interessante Spiele anstehen, Fußball, Football oder Rugby schauen, auch gerne live.

Ihre Wohnzimmerlampe fällt von der Decke. Was tun Sie?

Kammer: Nachsehen, ob den Katzen etwas passiert ist. Kurz fluchen. Sicherung aus, neue Löcher bohren und die Lampe wieder anschrauben.

Mathematik oder Philosophie? Warum?

Kammer: Das ist kein Gegensatz. Die ersten Philosophen waren oft Universalgelehrte wie Thales von Milet oder Pythagoras, von denen jeder bereits im Mathematikunterricht gehört hat. Meine persönliche Stärke ist eher die Mathematik, weil sie praktischer orientiert und nicht so abstrakt ist.

Bernhard Kammer Bernhard Kammer ist 41 Jahre alt und wurde in Völklingen im Saarland geboren. Er ist verlobt. Nach dem Abitur am Feudenheim-Gymnasium Mannheim studierte Kammer Betriebswirtschaftslehre an der Universität Trier. Beruflich ist er seit 2014 im Jobcenter Mannheim tätig und seit 2020 Teamleiter. Von 2016 bis 2019 war Bernhard Kammer Mitglied der Viernheimer Stadtverordnetenversammlung und Fraktionschef. Er ist stellvertretender Ortsvorsitzender der FDP. Neben der Politik interessiert sich Kammer für moderne Technik. Außerdem kocht er gerne. Der frühere Football-Spieler hält sich heute vor allem mit Fahrradfahren fit. wk