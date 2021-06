Eltern verbessern ihr Deutsch

Viernheim. Stolz halten die Frauen ihre Zertifikate in Händen und schauen mehr als zufrieden auf ihre Abschlussnote. Bei den meisten steht ein „B1“ unter dem Deutsch-Test. „80 Prozent der Teilnehmer unseres Elternintegrationskurses haben die Prüfung mit diesem hervorragenden Ergebnis bestanden“, verkündet Oxana Berduta, Leiterin der Sprachkurse des Viernheimer Vereins Lernmobil. „Das hatten wir lange nicht“, freut sich auch Larysa Kay-Kulakowski, Fachbereichsleiterin der Erwachsenenbildung.

AdUnit urban-intext1

Im April 2019 war der Elternintegrationskurs des Vereins Lernmobil mit 20 Teilnehmern gestartet. Hauptsächlich Mütter, aber auch einige Väter aus unterschiedlichen Herkunftsländern nutzten das Angebot, ihre Kenntnisse der deutschen Sprache auszubauen.

Mit der Corona-Pandemie wurde der Ablauf aber auf den Kopf gestellt. Statt viermal in der Woche in vier Unterrichtseinheiten im Haus am Schlangenpfad zu lernen, musste umgeplant werden. „Dieser Kurs hat schnell umgestellt auf Onlinestunden“, erinnert Oxana Berduta. Das Team habe sich sofort eingesetzt, damit der Kurs nicht unterbrochen, sondern fortgeführt werden konnte. Larysa Kay-Kulakowski ergänzt: „Und das war keine Selbstverständlichkeit, wie man an den anderen Städten in der Umgebung sieht, wo die Sprachkurse weitgehend eingestellt wurden.“

Mithilfe von gespendeten und extra angeschafften Laptops und Tablets konnte der Kurs über eine Kommunikationsplattform im virtuellen Klassenzimmer fortgeführt werden. „Wir haben uns immer gegenseitig motiviert, damit wir das Ziel erreichen“, erzählen die Lehrerinnen Rosa Herrera und Christina Schultes.

AdUnit urban-intext2

80 Prozent schaffen B1-Niveau

Dieses Ziel war die Abschlussprüfung „Deutsch-Test für Zuwanderer“. Dieser Test besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. Je nach erreichter Punktzahl errechnet sich die Abschlussnote. „Mehr als 80 Prozent haben das Sprachniveau B1 erreicht“, berichtet Oxana Berduta, „alle anderen haben die Stufe A2 geschafft“.

Das Zertifikat über das Sprachniveau B1 benötigen Zugewanderte beispielsweise, wenn sie die Einbürgerung beantragen. Es ist aber auch Voraussetzung für weitere Sprachkurse wie zur B2-Stufe, die dann mehr Türen für den Berufsweg öffnet. Die bundesweite Bestehensquote in den Integrationskursen im Jahr 2020 lag bei 48,2 Prozent.

AdUnit urban-intext3

Das Ergebnis des Viernheimer Kurses ist also überdurchschnittlich gut – und das bei erschwerten Bedingungen. Die Teilnehmer des Elternkurses mussten nämlich nicht nur die Umstellung von Präsenz- auf Onlineunterricht meistern. Gleichzeitig waren über Monate die Kinder zuhause, mussten betreut werden und brauchten Unterstützung beim Distanzlernen. Berduta fasst zusammen: „Der Kurs hat zwar länger gedauert als die sonstigen Sprachkurse, aber es hat sich gelohnt.“

AdUnit urban-intext4