Eltern als Heimatgeber gefordert

Viernheim. Bin ich sicher? Bin ich okay? Gehöre ich dazu? Kinder brauchen gute Antworten auf diese drei Fragen, damit eine innere Heimat entstehen könne, sagte Herbert Renz-Polster. Beim Vortragsabend des AWO Familienzentrums Kirschenstraße in der Kulturscheune erklärt der Kinderarzt und Bestsellerautor, warum das so wichtig ist – nicht nur in Zeiten von Corona.

Manche Kinder kämen mit so besonderen Zeiten richtig gut klar, andere seien verunsichert, ziehen sich zurück oder sind der Nähe von Eltern und anderen Bezugspersonen besonders bedürftig. Wieder andere zeigen deutliche Verhaltensauffälligkeiten. All das sei berechtigt. Die Kinder drückten damit aus, wie es ihnen geht. Aufgabe der Eltern sei es, zu versuchen zu verstehen, was los ist. Wenn die Eltern hartnäckig sind, würden sie den Grund fast immer finden.

Das Urbedürfnis des Kindes ist nach Renz-Polster grundsätzlich das nach Heimat, also nach dem Gefühl: Hier ist es gut, hier ist ein Netz, das mich hält. In der Coronakrise sei es besonders wichtig, dass Eltern für ihre Kinder Heimatgeber seien. Das sei viel entscheidender, als akribisch dafür zu sorgen, dass sie sämtlichen Schulstoff nachholen. Mit „Heimat geben“ meine er, den Kindern Antworten auf drei existenzielle Fragen zu geben: Bin ich sicher? Das ist die Kernfrage des Menschen. Ein Kind würde vielleicht formulieren: Du passt doch auf mich auf? Es will wissen, dass es nicht in Not gerät. Die Frage nach Anerkennung: Bin ich okay? Und drittens: Gehöre ich dazu? Kinder würden mit ihrem Verhalten permanent diese drei Fragen nach Sicherheit, Zugehörigkeit und Anerkennung stellen. Aus den Antworten würden sie sich etwas weben, das Renz-Polster ein Gefühl von Heimat nennt: „Hier ist es okay, ich bin okay, und ich komme nicht in Not.“

Menschen, die mit dem Gefühl aufwachsen, wertvoll und sicher zu sein, würden selbstsicher. Sie könnten später auch andere Menschen und die Welt entsprechend wohlwollend betrachten. Die gelungenen Bindungen, die in der Kindheit und Jugend aufgebaut werden, seien deshalb Resilienz-Faktoren. Sie würden helfen, mit dem Leben klar zu kommen und würden sie widerstandsfähiger gegen die Stürme des Lebens machen.

Schwierige Voraussetzungen

Kinder, die das Gefühl von Heimat nicht erleben dürften, hätten es hingegen schwerer, sich zu finden und zu behaupten. Aber das hieße nicht, dass sie das nicht schaffen, und es heißt auch nicht, dass sie nicht ein gutes Leben finden könnten. Sie würden aber oft verletzlicher, manche auch ängstlicher bleiben. Und während manche dann doch ihre Sicherheit fänden, weil sie mit anderen Menschen gute Erfahrungen machen, blieben andere bei der Suche nach Ersatz hängen.

Das Erziehungsklima von heute schaffe entweder Sicherheit oder Verletzlichkeit. Und damit hat es auch eine politische Komponente, denn es bestimme auch das gesellschaftliche Klima von morgen. red