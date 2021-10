Elf Jahre Frauencafé

Viernheim. Im Oktober 2000, also vor mittlerweile 21 Jahren, startete das erste Internationale Frauencafé (IFC) in Viernheim. Grund genug, um endlich mit einem Corona-bedingten Jahr Verspätung dieses Jubiläum zu feiern. Die Projektfrauen des Internationalen Frauencafés freuen sich, mit anderen Frauen feiern zu können. Geplant sind Liedbeiträge von Helen Lenzen und Bauchtanzeinlagen der Vernemer Knoschbe. Gefeiert wird am kommenden Montag, 25. Oktober, ab 15 Uhr im Treff im Bahnhof, Friedrich-Ebert-Straße 8, in Viernheim. Alle Interessierten sind eingeladen. Da es sich um eine 2G-Veranstaltung handelt, können nur Geimpfte und Genesene teilnehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Ziel des Projektes IFC war vor über 20 Jahren – und ist es noch heute – Frauen aller Nationalitäten zusammenzuführen. Der Kontakt zwischen den Kulturen baut Vorurteile ab und soll ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit setzen und die Integration fördern.

In Form von offenen Treffs für alle Frauen will das IFC in vertrauensvoller Atmosphäre die Möglichkeit zu zwanglosem Austausch, gegenseitigem Kennenlernen und gemeinsamer Interessenfindung geben, Kontakte knüpfen, vertiefen und Geselligkeit erleben. Dies beispielsweise durch Kulturangebote aus aller „Frauen Länder“, durch Informationen oder einfach durch offene Gespräche. red