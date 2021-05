Elektroauto ergänzt Angebot

Viernheim. Die Stadtwerke Viernheim vergrößern ihr CarSharing-Angebot und ergänzen ihre Flotte um ein Elektroauto – dem VW ID.3. Diesen können alle Nutzer ab sofort für ihre Fahrten buchen. Der „Neue“ hat eine Reichweite von 300 Kilometern und steht an einem neuen Standort: Gegenüber den Stadtwerken in der Industriestraße direkt am Trafohaus ist die Ladesäule, an der das Fahrzeug aufgetankt und abgeholt werden kann.

Anders als die bisherige Farbe der Fahrzeue – blau – haben die Stadtwerke für den ID.3 die Farbe weiß gewählt. „Wir sind gespannt, wie unser E-Auto bei unseren CarSharing-Nutzern ankommt“, so Ralph Franke, Geschäftsführer der Stadtwerke.

Um ihren Kunden einen Anreiz zur Nutzung des E-Mobils zu schaffen, bieten die Stadtwerke dieses zunächst zu den gleichen Konditionen an, wie die der restlichen Fahrzeugflotte.

„Kostendeckend ist das nicht, aber wir möchten, dass unsere Nutzer sich kostengünstig ein eigenes Bild von der E-Mobilität machen können und damit vielleicht eventuelle Berührungsängste mit dieser neuen Fahrzeug-Technologie abgebaut werden“, so Franke. Deshalb werde auch eine kostengünstige Schnupperfahrt angeboten.

Für das Handling und die Aufladung des ID.3 liegt eine von den Stadtwerken erstellte Kurzanleitung im Auto. Genau wie die restliche Fahrzeugflotte ist auch der ID.3 mit einer Tankkarte ausgestattet. Hierbei handelt es sich um eine Tankkarte, mit der man an Ladestationen des ladenetz.de-Verbundes tanken kann. Die Abrechnung des Tankvorgangs erfolgt direkt an den Karteneigentümer, die Stadtwerke Viernheim.

Mehr Informationen finden Interessierte unter www.carsharing-viernheim.de. red

