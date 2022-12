Eiseskälte, wärmender Glühwein und beste Stimmung in Viernheim

Viernheim. Eisige Temperaturen, heißer Glühwein, deftige Speisen und Livemusik der Band Eight4ty.nine: Das waren die Zutaten beim Treffpunkt auf dem Rovigoplatz am vergangenen Dienstag. Die Besucher genossen diese Mischung und nutzten die Gelegenheit auch, um sich mit anderen Gästen auszutauschen.

Treffpunkt Der Treffpunkt am Rovigoplatz ist eine Kooperation der städtischen Wirtschaftsförderung und einzelner Händler, dazu zählen die Vernermer Wordschkischd, die Winzergenossenschaft Schriesheim und das coffee-bike sowie immer wieder wechselnde Anbieter. Ab und zu nutzen auch Vereine und Organisationen die Zusammenkunft, um sich zu präsentieren. Im Rahmen der Aktion „Lebendige Adventszeit Viernheim“ ist auch das Kultur- und Sportamt eingebunden. JR

„Man muss aber auch sagen, dass viele Viernheimer dieses Angebot noch nicht kennen und oft noch nicht einmal wissen, wo der Rovigoplatz ist“, schilderte Organisationschefin Petra Schäfer-Reuter eigene Erfahrungen.

Die Band Eight4ty.nine hat ihren Namen von den Koordinaten des damaligen Proberaums bekommen, 8.49 ist also keine Uhrzeit. Ausgangspunkt war Helene Fischer mit ihrem Hit „Atemlos“, den sich ein Geburtstagskind für seine große Feier gewünscht hatte. Aus Spaß wurde Ernst, wobei die Musiker bei ihren Auftritten immer noch viel Freude haben. Das spiegelte sich auch in der Performance wider.

Die Band mit Sängerin Sabine Gantner, Gitarrist Gerd Guissani, Keyboarder Peter Müller und Schlagzeuger Walter Matriciano trotzte den winterlichen Bedingungen beim Open-Air-Auftritt in der Viernheimer Innenstadt. Für das vorweihnachtliche Gastspiel beim Treffpunkt auf dem Rovigoplatz wurden sogar gezielt einige Weihnachtslieder einstudiert. So wurden bekannte Stücke wie „All I Want For Christmas“ von Mariah Carey, „Last Christmas“ von Wham und „Feliz Navidad“ von José Feliciano in Songs aus der Rock- und Popgeschichte eingebunden.

Letzte Ausgabe steht an

Am kommenden Dienstag, 20. Dezember, steht vor der Goetheschule von 15 bis 19 Uhr die letzte Ausgabe des „Treffpunkt am Rovigoplatz“ in diesem Jahr an.

Im Rahmen der Aktion „Lebendige Adventszeit“ ist der Viernheimer Alleinunterhalter Thomas Helbig einmal mehr musikalischer Gast. Zu hören gibt es internationale Loungemusik und natürlich auch bekannte Weihnachtslieder. Da ist Mitsingen sogar erwünscht.