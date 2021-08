Einzug ab Oktober

Viernheim. Die Viernheimer Baugenossenschaft lädt am Samstag, 4. September, von 10 bis 14 Uhr zum Tag der offenen Tür in die Franz-Schubert-Straße 3 bis 7 ein. Das neu entwickelte Wohnquartier am Tivolipark wird sich ab Oktober mit Leben füllen. Bis Mitte Dezember werden die künftigen Mieter in ihre neuen Wohnungen einziehen.

Alle fünf Häuser sind in der energiesparenden Passivhausbauweise errichtet. Die Wohnungen sind alle barrierefrei erreichbar. In jeder Wohnung sind zwei voneinander unabhängige Glasfaseranschlüsse vorhanden, sodass den Mietern die bestmögliche Internetanbindung unterschiedlicher Anbieter zur Verfügung steht.

Mitarbeiter werden vor Ort die Fragen der Besucher zu den Häusern, zum Wohnen und zur Mitgliedschaft in der Baugenossenschaft beantworten. Neben der Besichtigungsmöglichkeit stehen für die Besucher kleine Stärkungen und kalte Getränke bereit. Im Außenbereich wird Mannheims singender Pizzabäcker und amtierender Stadtprinz Naro die Besucher musikalisch und mit seiner selbst gebackenen Pizza Napoletana verwöhnen.

Da auf Teilen des Areals noch Bauarbeiten laufen, ist es derzeit noch nicht möglich, mit dem Pkw auf das Gelände zu fahren. Die Baugenossenschaft bittet die Besucher, ihre Fahrzeuge auf den öffentlichen Parkplätzen am Bürgerhaus abzustellen und die kurze Wegstrecke zu Fuß zu gehen. red

