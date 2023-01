Zu „St. Hildegard vor dem Abriss?“, „SHM“ vom 29.12.2022

Ist das Kultur oder kann das weg?

Und auch: Ist die Kirche St. Hildegard wirklich überflüssig? Diese Fragen drängen sich einem unwillkürlich auf, verfolgt man die Verlautbarungen der Verantwortlichen der Viernheimer katholischen Kirchengemeinde und auch den Stimmen aus Mainz zur Zukunft der vier katholischen Kirchengebäude – und im Speziellen zur St.-Hildegardkirche. Es wurde von einer so bezeichneten „Projektgruppe Gebäude“ beschlossen, dass die St.-Hildegardkirche überflüssig ist. Leider wurde nicht bekannt gemacht, wer dieser Projektgruppe angehört, welche Experten hier vereint wurden. Es handelte sich um ein nach außen hin absolut intransparentes Verfahren.

Nur so viel ist sicher, es befindet sich darunter offensichtlich niemand, der die Hildegardkirche wirklich kennt, Bau- und Kunst-Sachverständige sowie ehemalige Verwaltungsratsmitglieder der Gemeinde St. Hildegard wurden für die Einschätzung nicht hinzugezogen. Die von der Projektgruppe vorgenommene Kategorisierung ist gerade in den gebäudebezogenen Kriterien, welche eine Kostenbewertung für die Zukunft darstellt, völlig daneben, das Gesamtergebnis wohl schon von vorneherein vorbestimmt.

Auch wenn es sich nicht jedem sofort erschließt, das Kirchengebäude von St. Hildegard ist alleine schon aus architektonischer Sicht ein einzigartiges Kunstwerk, Fachkreise attestieren eine hohe Baukunst, nachzulesen in diversen Broschüren. Besonders bemerkenswert jedoch sind die Betonglasfenster, mit 600 Quadratmetern die größte Betonglasfläche Deutschlands. Genauso bemerkenswert ist die Oberlinger Orgel aus dem Jahr 1977, vom Hersteller selbst damals als ihre schönste Orgel bezeichnet. Sie wurde vor nicht allzu langer Zeit grundlegend überholt und stellt mit ihrer perfekt auf die Akustik der Kirche abgestimmten Klangfarbe heute den wertvollsten Teil der Kirchenausstattung dar. Die weiteren Ausstattungselemente sind farblich aufeinander abgestimmt, was bei der jüngsten Innenrenovierung optimiert wurde.

Die St.-Hildegardkirche besteht nun seit knapp 60 Jahren, oder auch seit nur zwei Generationen. Ermöglicht wurde der Bau und die Ausstattung vor allem durch großzügige Spender, allen voran die Stadt Viernheim, die das Gelände kostenlos zur Verfügung stellte und auch noch einen Geldbetrag dazu gab. Nur ein Drittel der Baukosten von damals 1,3 Millionen Mark wurde von der Diözese übernommen. Ein ähnlich anteiliges Verhältnis bestand bei der Übernahme von Unterhalts- und Reparaturkosten.

Investitionen vernichtet

Leider wurde die Hildegardkirche in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt. Mängel, die anfangs leicht hätten behoben werden können, wuchsen sich zu größeren Schäden aus. Noch vor einem Jahrzehnt hatte man aufwendig im deutlich sechsstelligen Euro-Bereich in die Renovierung der Orgel, des Innenraums, in die Beleuchtung und die Heizung investiert, heute nimmt man den Verfall bewusst in Kauf und vernichtet damit vorsätzlich all die Investitionen der Vergangenheit. Dazu werden die Schäden übertrieben groß dargestellt, das Gebäude als unrettbar schlecht geredet. Frühere Pfarrer konnten immer auf die Spenden- und Hilfsbereitschaft der Bevölkerung zählen, war es dadurch ja überhaupt erst möglich, all die kirchlichen Gebäude zu errichten und zu unterhalten. Selbstverständlich konnten die Spender auch erwarten, dass sorgsam mit ihren Zuwendungen umgegangen wurde. Heute dagegen heißt es lapidar von offizieller Seite, „die Kirche hat kein Geld“, möglichst viele Gebäude müssen abgestoßen werden, die Spenden der Vergangenheit sind damit zum großen Teil umsonst gewesen. Dabei wurde der „Freundeskreis Heimatgeschichte“ mehrfach darauf angesprochen, wie man durch Spenden zum Erhalt der Kirchen beitragen könne. Absolut unverständlich ist jedoch, dass nicht wie bisher die Bevölkerung um Spenden gebeten wird. Beispielhaft wurde zum Erhalt der St. Marienkirche sogar die Einrichtung eines Spendenfonds angeboten, die Pfarrei lehnte dies ab. Schon immer haben sich Gemeindemitglieder gerne für den Erhalt ihrer Kirche eingesetzt, sei es mit Geld- und Sachspenden oder auch tatkräftiger Mithilfe.

Die Kirchen insgesamt und die Hildegardkirche im Besonderen ist für viele Viernheimer Katholiken ein Stück ihrer katholischen Identität und Heimat. Hier wurden sie getauft, hier haben sie ihre ersten religiösen Erfahrungen gemacht, hier haben sie ihre Erste Heilige Kommunion empfangen, hier wurden sie gefirmt, hier haben sie geheiratet und ihre Kinder taufen lassen. Schließlich haben sie hier im Gottesdienst ihrer Toten gedacht. Das war und ist sehr prägend für die Menschen. In anderen Pfarreien außerhalb Viernheims funktioniert dies weiter, warum nicht auch hier?

Dabei wäre es so einfach, alle Kirchengebäude weiterhin zu nutzen, die Unterhaltungskosten ließen sich durch Spenden schultern. Die Stadt Viernheim dagegen würde für die Hildegardkirche einen Gebäudeabriss begrüßen, allen voran Bürgermeister Matthias Baaß sowie der Erste Stadtrat Jörg Scheidel, käme man doch so günstig an kostbares Bauland in bester Lage heran.

Heizenergetisches Monster

Es scheint das Ziel der Kirchenführung in Viernheim zu sein, in Rekordzeit alle Aktivitäten auf St. Aposteln zu reduzieren, ein Kirchengebäude, das nach dem jüngsten Umbau über nur noch 300 Sitzplätze verfügt, welches ein heizenergetisches Monster darstellt und dessen bautechnische Erhaltung Unsummen verschlingt. Dafür wird wohl in Kauf genommen, die Gemeindemitglieder der drei anderen Kirchen abzuhängen, auf diese und deren Nachwuchs zu verzichten, und damit auch auf deren Spendenbereitschaft. Für eine Unternehmung, die sich quasi ausschließlich über Spenden finanziert, ist dies ein eigenartiges Zukunftsmodell.

Wir erinnern uns an das alte Rathaus, den alten Ratskeller, die Alte Post und an noch so viele andere Gebäude in Viernheim, die es heute leider nicht mehr gibt und dadurch Viernheim irgendwie gesichtslos macht. Wenn dieser Trend nun auch die Kirchengebäude ergreift, beginnend mit der St.-Hildegardkirche, so fällt einmal mehr ein großes Stück lokaler Kultur und vor allem Heimat unwiederbringlich weg.