Einzelunterricht an der Tischtennis-Platte

Viernheim. Wenn die Tischtennisabteilung des TSV Amicitia im Rahmen der Viernheimer Sommerferienspiele ein Schnuppertraining anbietet, dann knallt fast immer die Sonne vom Himmel. Deshalb waren in den vergangenen Jahren die Hallentermine oft ganz schwach besucht. Viele Kinder zogen das Waldschwimmbad vor.

So war es auch in diesem Jahr, als sich gerade einmal ein Teilnehmer in der Turnhalle der Friedrich-Fröbel-Schule eingefunden hatte. Dieses Engagement wurde belohnt, denn er konnte eine außergewöhnliche Übungseinheit genießen.

Werbung für den Verein

Wegen der Corona-Pandemie war auch in diesem Jahr vieles anders. Die Ferienspiele gibt es nur in abgespeckter Version, und im Vorfeld konnte die Werbetrommel nicht so kräftig gerührt werden. Die Verantwortlichen der Tischtennisabteilung haben aber auch diesmal wieder alles getan, um die bestehenden Hygienevorschriften umzusetzen. Marc Schober hatte wieder ein Programm für Einsteiger ausgearbeitet. Zu Beginn wurden die Grundlagen des Tischtennis erklärt. Das reichte von den Utensilien wie Ball, Schläger und Platte bis hin zur richtigen Schlägerhaltung und einigen Fachausdrücken wie Aufschlag, Vorhand, Schmetterball und Zählweise.

Die Tischtennisabteilung des TSV Amicitia ist immer noch auf der Suche nach jungen Talenten. Deshalb engagiert man sich seit Jahren auch bei den Ferienspielen, bieten sie doch eine gute Gelegenheit, den Spaß am Tischtennis zu vermitteln. Deshalb wird auch immer wieder ein Schnuppertraining angeboten. Nähere Informationen gibt es unter der Rufnummer 0160/65 65 41 8 oder per E-Mail an jan-eric@menschmayer.com.

