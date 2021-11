Eintauchen in die Virtuelle Realität

Viernheim. In die Virtuelle Realität (VR) eintauchen können Besucher im Rhein-Neckar-Zentrum bei Yullbe Go, dem VR-Erlebnis, das ab sofort bis zum 6. Januar in Viernheim gastiert. Ob unterwegs in abstrakten, künstlerischen Sphären, als Astronaut oder auf actionreicher Verfolgungsjagd: Die Aktionsfläche im Einkaufscenter soll große und kleine Besucher (ab 12 Jahren) in ihren Bann ziehen. Mit Controller und VR-Brille ausgestattet, kann das jeweils zehnminütige VR-Abenteuer losgehen. Tickets sind für zwölf Euro im Europa-Park Ticketshop oder nach Verfügbarkeit vor Ort erhältlich (Montag- Samstag, 10 bis 20 Uhr). Weitere Infos unter yullbe.com und yullbe.com/viernheim. red

