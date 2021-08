Einschulung in Etappen

Viernheim. Die Einschulungsfeiern an den Grund- und weiterführenden Schulen finden am Montag, 30. August, Dienstag, 31. August, und am Mittwoch, 1. August, statt. Auch aufgrund der Corona-Beschränkungen haben die Schulen die Feiern für die 350 Abc-Schützen und die 310 neuen Fünftklässler auf mehrere Termine aufgeteilt.

Direkt am Montag heißt die Schillerschule 60 neue Schüler in drei ersten Klassen, 15 Schüler aus der Vorklasse und drei Intensivschüler willkommen. Vier kurze Einschulungsfeiern, um 8.30, 9.20, 10.10 und 11 Uhr, hat die Schule dazu geplant. Die Goetheschule schult alle Schulanfänger am Dienstag ein. Die 77 Kinder aus vier ersten Klassen werden bei vier Einschulungsfeiern, um 8, 9, 10 und 11 Uhr, in der Mehrzweckhalle begrüßt.

Die Friedrich-Fröbel-Schule verteilt die Begrüßung der neuen Schüler auf zwei Tage. Am Dienstag gibt es um 9 Uhr eine Einschulungsfeier für eine erste Klasse und die Vorklasse sowie um 10.15 Uhr für eine erste Klasse und die Intensivschüler. Zwei weitere erste Klassen haben am Mittwoch, ab 8.30 Uhr, ihren ersten Schultag. Insgesamt freut sich die FFS über 97 neue Grundschüler.

An der Nibelungenschule werden 98 Erstklässler, Vorklasse-Kinder und Intensivschüler eingeschult. Ihren ersten Schultag beginnen sie mit einer der fünf Einschulungsfeiern, die sich auf Dienstag, 9.30 und 11 Uhr, und Mittwoch, 8, 9.30 und 11 Uhr, verteilen. Nach dem Programm in der Sporthalle und der ersten Unterrichtsstunde darf auch das Steigenlassen der Luftballons am Einschulungstag nicht fehlen.

Weil es keinen Gottesdienst für die Schulanfänger gibt, laden die katholische und evangelische Kirche ein, sich Gottes Segen ganz persönlich zusprechen zu lassen. Pfarrer Markus Eichler und Gemeindereferentin Angela Eckart werden am Montag die Schulanfänger der Schillerschule und am Dienstag die Erstklässler der Goetheschule mit ihren Familien jeweils auf dem Schulhof segnen. Die Erstklässler der Friedrich-Fröbel-Schule werden von Pfarrer Klaus Traxler und Gemeindereferentin Christina Feifer nach der Einschulungsfeier auf dem Schulhof unter dem bunten Schirm gesegnet. Für die Nibelungenschüler findet die Segnung mit Pfarrerin Dr. Irene Dannemann und Gemeindereferent Herbert Kohl sowie einem Vertreter der muslimischen Gemeinde statt.

Nicht weniger aufregend wie der allererste Schultag ist der erste Tag an der weiterführenden Schule. 310 Fünftklässler werden nächste Woche in Viernheim eingeschult. An der Alexander-von-Humboldt-Schule werden 140 Schüler in die Jahrgangsstufe fünf aufgenommen. Die Einschulung wird klassenweise am Dienstag (Haupt- und Realschulzweig) und am Mittwoch (Gymnasialzweig) ab 8 Uhr vorgenommen. Die neuen Schüler sind auch eingeladen, am Montag um 8 Uhr den Schulanfangsgottesdienst in der Auferstehungskirche zu besuchen.

An der Albertus-Magnus-Schule gibt es am Dienstag um 8 Uhr einen Gottesdienst für alle neuen Fünftklässler, der auf dem Schulhof geplant ist. Anschließend findet die Einschulungsfeier für 95 neue AMSeln und ihre Begleitpersonen statt.

Die fünften Klassen der Friedrich-Fröbel-Schule starten am Mittwoch in das neue Schuljahr. 75 Schüler in drei Klassen werden um 10 und um 11 Uhr offiziell begrüßt.

