Einmal Feuerwehrmann sein

Viernheim. Nach zwei Jahren pandemiebedingten Ausfalls konnte nun endlich wieder ein Vater-Kind-Wochenende des AWO Familienzentrums Kirschenstraße stattfinden. Hierfür konnte das Gerhard-Hauptmann-Haus in Grasellenbach- Scharbach gebucht werden. Obwohl der Termin in den Sommerferien lag, waren alles Plätze innerhalb kurzer Zeit vergeben. Im Juli hatte es bereits ein Vortreffen gegeben, bei dem das Programm und die Verantwortlichkeiten besprochen wurden.

Am Freitag machten sich 20 Väter mit 30 Kindern und drei Verantwortlichen des AWO Familienzentrums auf den Weg nach Grasellenbach-Scharbach. Nach der Ankunft im Gerhard-Hauptmann-Haus wurden zunächst die Zimmer verteilt und das Haupthaus sowie das dazu gehörige Wohnhaus und die unmittelbare Umgebung erkundet, denn zweidrittel der Teilnehmer hatten zuvor noch nicht an einem Vater-Kind-Wochenende teilgenommen. Nach einer Vorstellungsrunde ging es an die Vorbereitung des Abendessens, das als Dönerabend geplant war. Mit dem mitgebrachten Dönergrill und allen benötigten Zutaten gab es in bester Kebab-Manier für Klein und Groß einen wohlschmeckenden Döner.

Frisch gestärkt ging es gegen 21 Uhr über Wiesen und Felder zur Nachtwanderung in den nahe gelegenen Wald. Nach circa einer Stunde über Stock und Stein war man zum Gerhard-Hauptmann-Haus zurückgelangt. Bei einigen Kleinen und Großen zeigten sich nun schon erste Ermüdungserscheinungen, aber das geplante Lagerfeuer wollte sich niemand nehmen lassen. Natürlich war vorher Rücksprache mit dem zuständigen Forstamt und der Feuerwehr gehalten worden. Der Regen in der Nacht zuvor hatte die Entscheidung für das Lagerfeuer begünstigt. Mit erfrischenden Getränken, Marshmallows allen Beteiligten zunächst und der stimmlichen Begleitung des Gitarrenspiels von Tobias Bugert klang der erste Tag aus.

Spaß auf der Sommerrodelbahn

Nach einem ausgiebigen Frühstück am nächsten Morgen ging es gegen 10 Uhr bei leichtem Regen zur Sommerrodelbahn auf der Kreidacher Höhe. Das eher bescheidene Wetter sollte sich im Nachhinein als großer Vorteil erweisen, denn bei Ankunft an der Sommerrodelbahn gab es bis auf bei der Ausgabe der Tickets kaum Wartezeiten. Dies wurde von der Gruppe intensiv ausgenutzt. Der Geschwindigkeitsrekord lag bei gemessenen 31,9 km/h.

Parallel zum Rodeln wurde auch der Abenteuerspielplatz intensiv genutzt. Nachdem sich zudem das Wetter deutlich verbesserte, sponsorte Kindergartenpapa Tobias Riebsamen zudem den Eintritt in das ebenfalls vor Ort befindliche Kletterlabyrinth. Gegen 14.30 Uhr war die Gruppe wieder zurück im Gerhard-Hauptmann-Haus. Die angesagtesten Aktivitäten waren nun Stöcke schnitzen, Fußball spielen, Tischtennis, Rundlauf, Fußball-Kicker und Fangspiele. Im Nu war es Abend, der mit gemeinsamen Grillen und auf Wunsch der Kinder mit einem erneuten Lagerfeuer zu Ende ging.

Nach dem gemeinsamen Frühstück am Sonntagmorgen war zunächst Kofferpacken und Aufräumen angesagt, denn um 10 Uhr wartete die knapp hundert Meter entfernte Feuerwehr Scharbach auf die Gruppe. Dort konnten Kinder und Väter einen Feuerwehrwagen inspizieren und mit einer Löschkanone ihre Treffsicherheit testen. Parallel konnten Kinder und Väter sich beim Kistenklettern an einem Kran ausprobieren. Für das große Engagement der Feuerwehr Scharbach bedankten sich die Väter mit einer großzügigen Spende.

Gegen 11.30 Uhr machte sich die Gruppe auf den Rückweg zum Gerhard-Hauptmann-Haus und startete von dort mit den Pkws nach Absteinach-Mackenheim in den Gasthof zum Grünen Baum zum Abschlussessen. Anschließend gab es noch die Möglichkeit, den dortigen Spielplatz mit Streichelzoo, Spielscheune und Ponyreiten zu erkunden.

Alle Teilnehmer der Veranstaltung waren sich am Ende einig, dass dies nicht das letzte Vater-Kind-Wochenende war. Die Planungen für 2023 werden beim nächsten Väterstammtisch am Freitag, 30. September, beginnen. red