Einladung zur Radtour

Viernheim. Der Sportabzeichentreff unternimmt am Freitag, 26. August, eine kleine Radtour. Das teilt die städtische Presse- und Informationsstelle mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Treffpunkt ist um 18 Uhr am Haupteingang des Waldstadions am Lorscher Weg. Es besteht Helmpflicht. Bei dieser Gelegenheit kann auch der Radsprint über 200 Meter abgenommen werden. Gleichzeitig weist das Kultur- und Sportamt darauf hin, dass das wöchentliche Sommertraining im Waldstadion am Freitag, 19. August, sowie am darauffolgenden Freitag, 26. August, nicht stattfinden kann. Eine aktuelle Übersicht aller Termine zur Abnahme und zum Sommertraining ist auch auf der städtischen Internetseite viernheim.de/kultur-freizeit-sport/sport/sportabzeichen zu finden. red