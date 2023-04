Einladung zur Midissage

Viernheim. Im Rahmen der Ausstellung „Duft nach Rosen“ von Fritzi Haußmann lädt der Kunstverein Viernheim am Donnerstag, 27. April, um 18 Uhr zu einer Midissage ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für alle, die bei der Ausstellungseröffnung nicht dabei sein konnten und die Live-Performance verpasst haben, die in Kooperation mit der Choreographin Delphine Parenti eigens für die Ausstellung entstand, wird erstmalig ein Videomitschnitt präsentiert. Selbstverständlich ergibt sich an diesem Abend auch die Gelegenheit für einen ungezwungenen Austausch mit der Künstlerin und für andere Gespräche, heißt es in der Ankündigung.

Die Ausstellung „Duft nach Rosen“ von Fritzi Haußmann ist noch bis einschließlich 6. Mai im Kunsthaus Viernheim, Rathausstraße 36, zu sehen. Donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. red