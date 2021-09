Einladung ins Offene Atelier

Viernheim. Der Viernheimer Künstler Kurt Adam Arnold lädt Kunstinteressierte am Samstag, 18. September, 15 bis 21 Uhr, sowie am Sonntag, 19. September, 14 bis 18 Uhr, ins Offene Atelier, Illertstraße 11. Bei der Veranstaltung, die im Rahmen des südhessischen Kultursommers stattfindet, zeigt Arnold den Besuchern seinen Werkraum sowie alte und neue Arbeiten. Das Gartengelände sei großräumig überdacht und biete den Gästen auch bei weniger schönem Wetter ausreichend Schutz, heißt es in der Ankündigung. Angeboten werden diverse Getränke sowie Brezeln.

Am Sonntag, ab 16 Uhr, ist zudem Live-Musik mit der Band Plush 7 geplant. Zu der Formation gehören Manon Schneider (Gesang, Gitarre), Bernd Hocker (Gitarre, Gesang), Michael Mrozek (Bass) und Florian Kaether (Schlagzeug, Gesang). Die vier Musiker aus der Region spielen unter anderem Rockhits.

Künstler Kurt Adam Arnold bittet die Besucher ausdrücklich darum, die AHA-Regeln einzuhalten und in den Räumen eine Maske zu tragen. Bei der Veranstaltung gilt die aktuelle Corona-Verordnung. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite kurt-adam-arnold.de. red