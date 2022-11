„Mit fünf Euro ist man dabei.“ Mit diesem Motto, angelehnt an den früheren Slogan der ARD-Fernsehlotterie „Ein Platz an der Sonne“, wirbt der Lions-Club für seinen neuen Adventskalender. Jedes Exemplar dient in der Vorweihnachtszeit als Los eines Gewinnspiels. Der Erlös der Aktion kommt wohltätigen Zwecken zugute.

In diesem Jahr bieten die Lions erstmals 5000 Kalender an. 2021 waren es

...