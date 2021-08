Einkaufen und impfen

Viernheim. In Kooperation mit dem Turnverein von 1893 Viernheim und dem Lebensmittelmarkt Edeka Zimmermann bietet die Stadt Viernheim eine weitere Impfmöglichkeit ohne vorherige Anmeldung am kommenden Samstag, 21. August, in der Zeit von 9 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 15.30 Uhr an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die erste Station des mobilen Impfteams des Kreises Bergstraße wird von 9 bis 12.30 Uhr direkt vor der Jahnhalle in der Wasserstrasse 17 sein. Dort wird die Halle auch zur Beobachtung nach der Impfung mit genutzt. Von 13 bis 15.30 Uhr wechselt das Impfmobil dann auf den Parkplatz des Lebensmittelmarktes Edeka Zimmermann in der Heidelberger Straße 48.

Geimpft wird an beiden Standorten mit dem Vektorimpfstoff „Johnson & Johnson“, bei dem eine einmalige Impfung für einen vollständigen Impfschutz ausreicht. Dieser ist für Personen ab 18 Jahren zugelassen Vor der Impfung besteht die Möglichkeit einer ärztlichen Beratung. Mitzubringen sind ein Ausweisdokument, die Krankenversicherungskarte und, wenn möglich, der gelbe Impfpass.

„Wir haben uns bei der Impfung an der Jahnhalle bewusst für einen Standort eines Vereins entschieden, da wir mit der Impfaktion auch alle Mitglieder der rund 230 Viernheimer Vereine, Verbände und Institutionen aufrufen, das offene Impfangebot in Anspruch zu nehmen“, erklärt Bürgermeister Matthias Baaß. Denn gerade beim Spiel- und Trainingsbetrieb sei eine hohe Impfquote von großer Wichtigkeit. Ein besonderer Dank gelte den Verantwortlichen des TV Viernheim sowie Hans Zimmermann von Edeka Zimmermann für die Bereitschaft, die Impfaktion auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes durchzuführen. Die Freiwillige Feuerwehr Viernheim wird die Aktion bei Edeka unterstützen und ein Zelt auf dem Parkplatz aufbauen, in dem die Impfwilligen nach dem Piks noch zur Nachbeobachtung verweilen müssen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bereits mehrere offene Impfangebote konnte die Stadt Viernheim in den zurückliegenden Wochen gemeinsam mit dem mobilen Team des Impfzentrums des Kreises Bergstraße anbieten. Insgesamt 135 Personen wurden so spontan und ohne Termin mit dem Vakzin Johnson & Johnson geimpft. red