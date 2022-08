Viernheim. Das Familienbildungswerk bietet am Freitag, 9. September, und Samstag, 10. September, eine Einführung in Hatha-Yoga an. Die Teilnehmer lernen die Grundstellungen und kurze Meditationen kennen, die im Alltag angewendet werden können. Sie kommen zur Ruhe und erfahren, wie sie mit Hilfe von Atemtechniken und Körperstellungen mehr Gleichgewicht in ihren Alltag bringen können. Achtsamkeitsübungen fokussieren den Blick auf das Wesentliche.

Der Kurs findet am Freitag von 17 bis 21 Uhr und am Samstag von 8.30 bis 12.30 Uhr mit Referentin Julia Chluba statt. Die Kursgebühr beträgt 55 Euro. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 06204/92 96 20, per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de oder über die Homepage www.familienbildungswerk.de möglich, das Büro ist ab 29. August wieder besetzt. su