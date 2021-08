Einen Blick für gute Bildgestaltung vermittelt

Viernheim. Durch die Digitalisierung ist das Fotografieren auch in Deutschland längst zu einer Art Volkssport geworden. Ob mit dem Smartphone, einer einfachen Digitalkamera oder einem hochwertigen Apparat: Es war noch nie so einfach, Bilder aufzunehmen. Trotzdem gibt es im Nachhinein immer wieder enttäuschte Gesichter, weil die Motive doch nicht gut gewählt worden sind. Hier setzt der Workshop von Cordula Hilgert an, der in den Räumen der freien evangelische Gemeinde stattgefunden hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Cordula Hilgert fotografiert selbst seit 2012 und hat mit ihren Fotos schon an verschiedenen Ausstellungen teilgenommen. Als Künstlerin und gelernte Mediengestalterin konnte sie einiges zu den Themen „Bildaufbau und Wahrnehmung“ vermitteln. Die Teilnehmer lernten in Teil eins des Workshops, wie in Theorie und Praxis Bilder für den Betrachter gut funktionieren. Um die Erkenntnisse gleich in die Tat umzusetzen, bekamen die Teilnehmer einen Aufgabenzettel mit Übungen, den sie zur Vertiefung abarbeiten konnten. „Die besten Ergebnisse werden im September in einer Ausstellung an den Galeriewänden der Gemeinderäume präsentiert“ berichtete die Referentin.

Eingeladen waren alle, die sich über das normale Knipsen hinaus mehr Gedanken zur Bildgestaltung machen wollen. Zunächst wurden die unterschiedlichen Arten des Fotografierens wie Alltag, Dienstleistung, Kunst oder Inszenierung aufgezeigt. Es stellte sich auch die Frage, welche Eigenschaften ein Bild haben sollte. „Durch die Kombination von Komposition, Erzählcharakter, Emotionalität und Entstehungskontext gewinnen die Fotos an Wirkung und Spannung“, verriet Cordula Hilgert.

Bei den Übungen im Freien sollten bestimmte Voraussetzungen umgesetzt werden. Gefragt waren drei Fotos mit ähnlichen Motiven wie Fenster, Türen oder Briefkästen, Bilder mit starkem Hell-Dunkel-Kontrast, mit dominanten Farben und mit einer deutlichen Linienführung, Detailaufnahmen zum Raten sowie Schnappschüsse „quasi aus der Hüfte heraus“ und freie Motive. Abschließend wurden die Ergebnisse in Augenschein genommen und kommentiert.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2