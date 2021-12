Die Kommunalpolitik in Viernheim hat am Donnerstagabend den Weg für den Neubau eines Rathauses bei den Stadtwerken und den Abriss des Altbaus in der Innenstadt frei gemacht – zumindest was die parlamentarische Beschlusslage betrifft. Nach 20 Jahren vergeblicher Suche nach der Antwort auf die Rathaus-Frage sprach Daniel Schäfer (SPD) denn auch von einer „zukunftsweisenden Entscheidung“. Bei

...