Eine Spritze vor dem Einkaufen

Viernheim. Auch der dritte und vierte Termin, um sich durch das mobile Team des Impfzentrums Bergstraße gegen das Coronavirus impfen zu lassen, fand bei den Viernheimern großen Anklang. Es kamen auch Menschen von auswärts, um sich schnell und unbürokratisch eine Spritze geben zu lassen. „Ein Ehepaar kam sogar aus Weinheim angereist, nachdem es von dem Termin in Facebook erfahren hat. Das Impfzentrum dort wurde nämlich geschlossen“ berichtete Susanne Reimund vom mobilen Team des Impfzentrums Bergstraße.

Auch Jens Adler nutzte die Möglichkeit quasi vor der eigenen Haustür. „Das bietet sich förmlich an, wenn man zu Fuß oder mit dem Rad kommen kann und dann auch noch schnell an der Reihe ist. Es gab keine Anmeldung, und man musste nur einen Ausweis und die Krankenkassenkarte vorlegen. Es gab eine kurze Einweisung, doch von der Spritze selbst hat man überhaupt nichts gespürt. Da jetzt bald überall G 3 gefordert ist, war die Impfung nötig“, zeigte sich der Viernheimer vor der Jahnhalle zufrieden.

Auch Susanne Reimund bestätigte, dass die neuen Bestimmungen für viele Impflinge ein wichtiges Kriterium seien, das Angebot anzunehmen. „Bei dem Vektor-Wirkstoff Janssen von Johnson & Johnson ist auch nur eine Spitze notwendig, um den nötigen Schutz vor einer Erkrankung zu erhalten. Man spart sich also einen weitere Termin. Dazu kommt noch, dass man sich nicht anmelden musste, sondern einfach herkommen konnte“, zählte die Mitarbeiterin des mobilen Impfteams weitere Vorzüge der Vor-Ort-Impfungen auf.

Während beim Turnverein die meisten Leute gezielt kamen, gab es am Einkaufsmarkt Zimmermann zahlreiche spontane Impfungen. „Vor oder nach dem Einkauf sich eine Spritze geben zu lassen, erschien wohl sehr praktisch. Als wir kamen, standen bereits gut 20 Personen da, um sich impfen zu lassen. Es sind sogar einige Beschäftigte des Markts kurzentschlossen bei uns erschienen“, so Susanne Reimund weiter. Es gab auch keine Probleme, denn jeder Patient wurde auf Wunsch im Vorfeld ausgiebig informiert. Ausdrücklich wurde die Unterstützung durch Hans Zimmermann und sein Team gelobt.

Am Ende wurden 90 Menschen neu geimpft. Auch diesmal musste Impfstoff nachgeordert werden. Unter den Geimpften waren überraschend viele jüngere Leute, speziell aus den Jahrgängen, die in den vergangenen Tagen für einen Anstieg der Inzidenzwerte gesorgt haben. Jugendliche ab zwölf Jahren durften noch nicht geimpft werden, denn Johnson & Johnson ist derzeit nur für Erwachsene freigegeben.

Nachdem es im Impfzentrum des Kreises in den vergangenen Wochen immer weniger Anmeldungen gegeben hatte und zahlreiche Impftermine ohne Absagen verstrichen sind, haben die Verantwortlichen auf niederschwellige Angebote umgestellt. Für das mobile Angebot genügt ein Impftermin. Danach bekommen die Bürger den Eintrag in ihren Impfausweis und auf Wunsch einen ausgedruckten QR-Code, der auf dem Smartphone eingescannt werden kann.

Weitere Angebote geplant

Nach den Aktionen auf dem Stadtplatz des Rhein-Neckar-Zentrums und in der Kirche St. Hildegard sowie den Terminen an der Jahnhalle und bei Einkaufsmarkt Zimmermann soll es weitere Angebote dieser Art geben. Jetzt wird beraten, wann und wo das mobile Team des Impfzentrums demnächst seine Zelte aufschlagen wird.

Das Impfzentrum in Bensheim selbst bietet seit einigen Tagen selbst auch ein offenes Impfen an. Zwischen 8 und 14 Uhr kann jede Person mit Wohnsitz in Hessen für eine Coronaimpfung ohne Voranmeldung spontan vorbei kommen. Dabei kann auch zwischen den Impfstoffen von Moderna, AstraZeneca und Johnson & Johnson, je nach Verfügbarkeit, gewählt werden. Hierfür stehen täglich 900 Impfplätze zur Verfügung. Bei besonders hoher Nachfrage kann es allerdings zu Wartezeiten kommen.

