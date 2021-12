Viernheim. Die Stadtverwaltung Viernheim wird vom Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) mit Gelben Säcken beliefert und gibt diese an die Viernheimer Bürgerinnen und Bürger aus. Wegen des aktuellen Materialmangels der benötigen Kunststoffarten LDPE und HDPE und Logistikproblemen gibt es derzeit einen Lieferstopp für Gelbe Säcke. Dies meldet die Stadtverwaltung Viernheim. Dies gelte sowohl für Lieferungen aus Europa als auch aus China. Komplette Produktionslinien zum Beispiel in Italien und Polen stehen nach Informationen der Stadt derzeit still. Für Importe aus Asien wiederum fehlten Transport-Kapazitäten und Verpackungen. Und auch dort laufe die Produktion nur eingeschränkt. Der ZAKB geht derzeit davon aus, dass sich die Lage bis Ende Januar wieder normalisiert.

Die Stadtverwaltung bittet deshalb um Verständnis, dass derzeit lediglich eine Rolle pro Person ausgegeben werden kann. Sollte der Vorrat erschöpft sein, können die Bürgerinnen und Bürger aktuell ihre Verpackungsabfälle in beliebigen durchsichtigen Beuteln zur Abfuhr bereitstellen. red