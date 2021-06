Eine Neuinfektion in Viernheim

Viernheim. Der Kreis Bergstraße hat am Mittwochabend drei Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Ein neuer Fall ist in Viernheim. Damit sind dort noch 25 Menschen infiziert. Die Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut im Kreis bei 14,8.

AdUnit urban-intext1

Der Kreis Bergstraße weist darauf hin, dass er ein zusätzliches Kontingent AstraZeneca-Impfstoff erhalten hat. Dieser ist primär gedacht für Personen, die 60 Jahre oder älter sind. Dafür stehen am 19., am 20. und am 22. Juni insgesamt 13000 Impftermine zur Verfügung, für die man sich über das Portal unter www.terminland.eu/impfzentrum-kreis-bergstrasse anmelden kann. Ein Wechsel des Impfstoffes ist nicht möglich. kur