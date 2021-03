Viernheim. Gerade einmal vier neue Fälle hat der Kreis Bergstraße am Montagabend insgesamt gemeldet. Davon gab es einen in Viernheim. Damit gibt es in Viernheim bei insgesamt 1086 Infizierten, 1000 wieder Genesenen und 20 Todesopfern – Stand Montagabend – 66 aktive Fälle einer Corona-Infektion. Die Inzidenz, also der Wert an Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen gerechnet auf 100 000 Einwohner, liegt im Kreis bei 63,1. Gleichwohl steigen die Zahlen der bestätigten Infektionen mit Mutationen weiterhin deutlich an. Am Montag kamen 29 Fälle mit der britischen sowie ein Fall mit der südafrikanischen Mutante hinzu. Somit sind 278 Fälle mit der britischen und 19 Fälle mit er südafrikanischen Mutation im Kreis bekannt. In 26 Fällen sind die Virusvariationen noch nicht genau bestimmt. bjz