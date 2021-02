Viernheim. „Kunst im Vorübergehen“ bietet der Kunstverein zurzeit in der Artbox. Unter dem Titel „Homestories“ präsentieren Viernheimer Künstler im Schaufenster des Kunsthauses, Rathausstraße 36, ihre Werke. In den vergangenen beiden Wochen stellten Christiane Doran und Kurt Adam Arnold aus. Nach dem Umbau zeigt ab Dienstag, 2. Februar, dann Roland Schmiddem eine Auswahl seiner Arbeiten.

Roland Schmiddem zeigt seine Arbeiten in der Artbox. © kunstverein

Schmiddem, der seit 1975 in Viernheim lebt, hat schon in zahlreichen Ausstellungen und Aktionen sein Können bewiesen, schreibt der Kunstverein in einer Pressemitteilung. „Sein breites künstlerisches Repertoire reicht von duftigen, fast romantisch anmutenden, Aquarellen bis zu großflächigen und sehr farbintensiven Acrylbildern.“

Schmiddem habe seine Werke bereits bei Ausstellungen in Italien und Frankreich vorgestellt. Der Künstler sei aber „seiner Region Viernheim stets treu geblieben“. Die im Kunsthaus ausgestellten Werke zeigen Impressionen, die er auf seinen Exkursionen in der Toskana und in Venedig skizziert und im heimischen Atelier schließlich fertiggestellt hat.

Bücher illustriert

Zurzeit widmet sich Schmiddem einem neuen künstlerischen Tätigkeitsfeld. Er illustriert Titelbilder von Büchern, Spielen und bebildert Reiseführer mit Sehenswürdigkeiten in Aquarelltechnik. Einen Namen gemacht hat er sich auch durch die Gestaltung von Postkartenbildern. Für Viernheim entwarf er eine Serie mit 18 Postkarten.

Mitte Januar startete der Kunstverein Viernheim mit einem neuen Ausstellungsformat, der Artbox. Dahinter verbirgt sich der umgebaute Innenraum vor dem Schaufenster, der über eine mobile Rückwand und ein besonderes Beleuchtungskonzept verfügt. red