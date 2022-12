Einbruch in Wohnhaus

Viernheim. Unbekannte Täter sind am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in der Tannenstraße eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, muss sich die Tat zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr ereignet haben. Der oder die Einbrecher hebelten zunächst die Eingangstür auf und durchsuchten im Haus mehrere Räume. Dabei fielen ihnen eine Geldbörse sowie Schmuck in die Hände. Mit der Beute konnten sie unerkannt fliehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die zum genannten Zeitraum am Tatort etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden. pol