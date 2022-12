In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in zwei Geschäfte in Viernheim eingebrochen. Das hat die Polizei jetzt mitgeteilt. Gewaltsam verschafften sich die Täter Zugang zu einer Schneiderei in der Theodor-Heuss-Allee und entwendeten dort zwei Nähmaschinen. In der Industriestraße brachen am frühen Dienstagmorgen Unbekannte in einen Frisörladen ein. Dabei lösten sie gegen 3 Uhr den Alarm aus.

