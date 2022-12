Wohnhäuser waren am Dienstag das Ziel von Einbrechern in Viernheim, wie die Polizei gemeldet hat. In der Zeit zwischen 18 und 20 Uhr waren Unbekannte in ein Haus in der Charlie-Chaplin-Straße eingestiegen. Gestohlen wurden Geld, eine Armbanduhr und Bekleidung. Beim Versuch blieb es dagegen in der Wilhelm-Busch-Straße. Dort versuchten Unbekannte gegen 18.15 Uhr vergeblich, eine Balkontür

...